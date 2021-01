Zur Eröffnung eines jüdischen Bildungszentrums lässt Rabbi Yehuda Teichtal einen Chanukka-Leuchter aufstellen. Berlin hat die am schnellsten wachsende jüdische Bevölkerung in ganz Europa. Viele Israelis schätzen das tolerante Klima der Bundeshauptstadt. Foto: W-Film

Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Es ist eine Zahl, die am 27. Januar, dem heutigen Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus, zumindest ein Stück weit Mut machen kann: Mehr als 200.000 Juden leben wieder in Deutschland. Nach einer starken Zuwanderung russischer Juden in den 1990er-Jahren, sind es heute vor allem Einwanderer aus Israel, die sich in der demokratischen und offenen Gesellschaft der Bundesrepublik wohler und sicherer fühlen als in ihrem Heimatland. So hat Berlin die mittlerweile am schnellsten wachsende jüdische Bevölkerung in Europa.

Wie ist es zu dieser ebenso erfreulichen wie überraschenden Entwicklung gekommen, fragen sich auch die nicht-jüdische Regisseurin Janina Quint und die mit ihr befreundete jüdische Produzentin Tal Recanati in ihrem Dokumentarfilm "German & Jews – Eine neue Perspektive". Können sich Juden nach den Erfahrungen der Shoa in Deutschland jemals wieder zu Hause fühlen? Welches Verhältnis haben die Söhne und Töchter der Tätergeneration heute zur Geschichte des Holocaust und zu ihren jüdischen Mitbürgern?

Um diese höchst komplizierten Gefühlslagen zu erforschen, haben die Filmemacherinnen im Rahmen eines gemeinsamen Essens zum interkulturellen, geschichtlichen, vor allem aber sehr persönlichen Dialog zwischen Juden und Nicht-Juden eingeladen. Gab es für die traumatisierte jüdische Elterngeneration nach dem Krieg nur noch zwei Arten von Menschen, nämlich Juden und Nazis, sowie ein tiefes Unverständnis über das Selbstmitleid der Deutschen, hat sich die schwierige Beziehung seither deutlich verändert.

Zwar ist bei den Nachgeborenen das Erbe einer schrecklichen Vergangenheit ebenso präsent wie das Gefühl einer vererbten Schuld; trotzdem überwiegt ein Perspektivwechsel unter den Diskutanten. Vor allem junge Israelis, wie beispielsweise der Musiker Arik Hayut, haben weniger Berührungsängste und schätzen das liberale Klima eines Landes, das inzwischen zu einer neuen Identität gefunden hat.

Zwischen den Tischgesprächen geben Wissenschaftler und Zeitzeugen Auskunft über diesen nachhaltigen Wandel und ihre persönlichen Erfahrungen. So äußern sich unter anderen der betagte Historiker Fritz Stern (1926 – 2016), der Theologe Wolfgang Huber (geboren 1944), der Publizist Rafael Seligman (geboren 1947) und der Sozialpsychologe Harald Welzer (geboren 1958). Verbunden mit Streiflichtern auf markante historische Etappen der sogenannten "Vergangenheitsbewältigung", zum Beispiel die Auschwitzprozesse, sowie auf diverse Mahnmale und Gedenkorte, wird ein Prozess der Bewusstwerdung sichtbar. Er löst die Verdrängung einer "befleckten Identität" im Laufe der Zeit aus der komplizierten, von Schweigen überschatteten persönlichen Betroffenheit und findet jenseits des Opfer-Täter-Diskurses zu einer neuen Verantwortung. Dass es dafür Zeit bedurfte und dass das mühsam Errungene immer wieder neu verteidigt werden muss, bleibe, so Fritz Stern in seinen abschließenden Worten, auch zukünftig Mahnung und Aufgabe.

Info: Zu finden ist der Film unter www.karlstorkino.de/programm sowie als Stream beim Video-on-Demand-Anbieter Vimeo: www.vimeo.com/ondemand/germansjews.