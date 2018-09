Von Isabelle von Neumann-Cosel

Heidelberg. In der Regel geht Kultursponsoring so: Kulturschaffende bitten mögliche Sponsoren um finanzielle Beteiligung an einem Projekt. Das heißt, sie reichen ihr Konzept, ihren Kostenplan und ihre Bitte um Förderung ein und hoffen auf einen kleinen oder größeren Beitrag zum Ganzen. Manchmal, selten genug, geht es auch anders: Da gibt ein Spender von sich aus ganz unaufgefordert und großzügig Geld - in der Überzeugung, dass die Gabe auf jeden Fall einer guten Sache dient.

Manfred Lautenschläger, der mit seiner Stiftung bereits über 100 kleine, große und ganz große Projekte unterstützt hat, ist erst zweimal von sich aus als Spender tätig geworden. Das erste Mal ist fünfzehn Jahre her. Das zweite Mal ereignete sich vor kurzem - aus Anlass des Jubiläums des UnterwegsTheaters: Für jedes der 30 zurückliegenden Jahre erhielten die Macher von Heidelbergs Vorzeige-Tanztheater 1000 Euro. Auch Bernhard Fauser und Jai Gonzales haben noch nie zuvor ohne vorherige Anfrage eine finanzielle Zuwendung bekommen. Umso größer waren Überraschung und Freude über das unerwartete Geschenk.

Dabei, sagte Bernhard Fauser im Gespräch mit Manfred Lautenschläger und der RNZ, freue ihn der Respekt vor der künstlerischen Arbeit, der aus dieser Geste spricht, mindestens genauso wie die großzügige Summe. Auf die Gründe für sein ungewöhnliches Sponsoring angesprochen, erzählte Manfred Lautenschläger von seiner Verbindung zum Tanz. Die Hebelhalle war Schauplatz der im Rahmen des Heidelberger Frühlings durchgeführten Gastspiele des Bundesjugendballetts - das in Lautenschläger einen begeisterten Förderer fand.

Und weil ihm die Zusammenarbeit des kleinen Partners UnterwegsTheater mit dem großen Partner Stadttheater imponierte, gehört er zu den Förderern der ersten Stunde für die Tanzbiennale. Er, der begeisterte Sportler und Sportförderer, hatte erst spät in seinem Leben Berührung mit dem Bühnentanz; dafür ließ er sich dann gleich intensiv begeistern.

Vom großen Scheck erfüllen sich Fauser und Gonzales zwei Träume: Ein Wiedersehen mit der israelischen Choreografin Sharon Eyal mir ihrer Company LEV am 2. Oktober und die Wiederaufnahme ihre Eigenproduktion "Weiterlaufen" als weitere Höhepunkte des üppigen Jubiläumsprogramms.