Heidelberg. Eine Handykamera schwenkt über traumartige Landschaften und urtümliche Objekte: "Atmosphärische Beleuchtung und mit einfachen Mitteln suggerierte Räumlichkeit geben den Konstellationen oft eine surreale Wirkung", sagt Veronika Hilger zu ihren eigenen Arbeiten im Heidelberger Kunstverein. "Wirkliche Narrative gibt es keine, was einen Raum aufmacht für Fragen, wie wir unsere Wirklichkeit konstruieren und wie wir uns selbst in Beziehung zur Welt setzen."

In einer Video-Botschaft präsentiert die Künstlerin aus München Bilder und Keramiken, die momentan in der Ausstellung zum WERK.STOFF-Preis für Malerei der Andreas Hilger Stiftung und des Heidelberger Kunstvereins zu sehen sind. Wie die anderen vier Nominierten der Schau nimmt sie die Besucher der Website mit in ihre Gedankenwelt und informiert über die Entstehung ihrer Werke: ein lebendiges Online-Format in Zeiten sich permanent ändernder Öffnungs- und Schließungssituationen in Kultureinrichtungen und Museen (Website/Künstler*innen).

Das Team des Heidelberger Kunstvereins hat sein digitales Angebot während der Pandemie kontinuierlich erweitert. Denn Ursula Schöndeling ist es als Direktorin wichtig, im virtuellen Dialog mit dem Publikum in Zeiten der Pandemie weiterhin Teilhabe an den Ausstellungen und dem umfangreichen Begleitprogramm zu ermöglichen. Das gelingt auch dank der neuen 360-Grad-Rundgänge, mit denen man vor dem Bildschirm durch die aktuelle und die zurückliegende Schau "Wir sind hier" spazieren kann. Dabei lässt man den Blick durch die Räume – das Atrium, die Empore, das Studio oder den Lichthof – wandern, macht Halt vor einzelnen Werken und greift auf Wunsch detaillierte Informationen ab (Homepage/Virtueller Rundgang sowie Website/Ausstellungen/Archiv/ Wir sind hier/Virtueller Rundgang).

Noch interaktiver ausgelegt sind die live geschalteten Künstlergespräche und Führungen, an denen man per Zoom teilnehmen kann. Darin kommen jetzt im Mai und Juni die Nominierten für den WERK.STOFF-Preis sowie die Kunstvermittlerinnen des HDKV zu Wort. In beiden Formaten sind Beiträge und Fragen von Seiten des Publikums möglich und explizit gewünscht, immerhin findet der Austausch diesmal in Echtzeit statt. Für die Veranstaltungen muss man sich lediglich mit einer E-Mail unter hdkv@hdkv.de anmelden und erhält die Zugangsdaten zu dem Meeting, ohne dass ein Download nötig wäre (Website/Veranstaltungen).

Veronika Hilger vor ihren Gemälden und Keramiken in der aktuellen Ausstellung, die bei entsprechenden Inzidenz-Werten, eventuell nur mit Voranmeldung, auch real besucht werden kann.

Ganz neu ist ein kunstpädagogisches Angebot, das sich nicht nur an Schulklassen und freie Gruppen richtet, sondern an alle, die sich mit weiterführenden Themen zur aktuellen Ausstellung vertraut machen und selbst aktiv werden möchten. Passend zu den eingangs erwähnten Werken von Veronika Hilger gibt es auf Tumbler jetzt einen jederzeit abrufbaren Workshop, der auf bestimmte, mit der Künstlerin in Zusammenhang stehende Medien und Techniken wie Keramik und Scherenschnitt Bezug nimmt sowie auf übergeordnete Aspekte in ihrem Werk verweist und dazu in einer digitalen Objekt,- Bild- oder Textwerkstatt kreative Projekte anbietet. Die Zugangsdaten zu diesem und weiteren geplanten Workshops auf Tumbler erhält man ebenfalls per E-Mail unter hdkv@hdkv.de (Website/Vermittlung).

Einen interessanten Einblick in den "Work in Progress" im Kunstverein bieten schließlich Fotos von Ausstellungsauf- oder Abbauten auf Facebook und Instagram. Auf diesen Plattformen – wie auf der Homepage – wird man zudem tagesaktuell über Veranstaltungen sowie über die jeweiligen Besuchsmöglichkeiten vor Ort informiert.