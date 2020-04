Von Matthias Roth

Heidelberg. Vor zehn Jahren erschien das erste Buch des Krimi-Autors Marcus Imbsweiler, in dem sich der Autor mit Musiker-Geschichten befasste. Nun folgt ein zweiter Band mit ähnlicher Ausrichtung, den Imbsweiler, der unter anderem Musikwissenschaft studierte und auch als Musikredakteur arbeitete, den Komponisten Perotin, Beethoven, Dvorak und Offenbach widmet.

Doch ein solcher Hinweis greift allerdings zu kurz, denn Imbsweiler ist bei aller Detailgenauigkeit in musikwissenschaftlicher Hinsicht vor allem eines: ein fabelhafter Erzähler auch außerhalb des Krimi-Genres. So sind diese um die Musik kreisenden Geschichten weniger Nachhilfeunterricht in Sachen Musikgeschichte, als vielmehr abenteuerliche Erzählungen, die die zwischen Fantasy und Gruselstory changieren und auch dem musikalisch unbescholtenen Leser eine Ahnung davon vermitteln, dass klingende Töne durchaus mehr sein können als nur eben das: klingende Töne.

In "Blutende Wände" nimmt Lutz eine Anhalterin mit, die wie er in den Süden fahren will. Sie kommt aus Basel und hat gerade ihr Gesangsstudium abgebrochen. Während der langen Autofahrt kommt man zögernd ins Gespräch, und Lutz hört zum ersten Mal Musik des Meisters Perotin aus der Zeit, als Notre Dame in Paris gebaut wurde und man die Katharer im Süden Frankreichs als Ketzer verfolgte. Feierliche Glaubensmusik zur politischen Unterstützung eines Genozids? Nicht nur das stürzt die Sängerin und den sich verliebenden Lutz in einen Konflikt.

Im "Kabinett der Grazien" begleitet der Leser den mürrischen Beethoven ins Wachsfigurenkabinett des Grafen von Deym in Wien, wo er einer Frau begegnet, die behauptet, die wahre Leonore zu sein. Jene Leonore, nach der Jean-Nicolas Bouilly ein Libretto verfasste, das Beethoven für seine Oper, die später "Fidelio" genannt wurde, übersetzen ließ. Diese erzählt ihm eine ganz andere Geschichte über ihren Ehemann, den sie mit List aus dem Gefängnis befreite: Der Komponist ist entsetzt ob der Abgründe dieser Ehe.

Und empört ist er, als ihm diese seltsame Dame erklärt, dass "Politik, Freiheit und der ganze Kram" in der Musik nichts zu suchen hätten: "Beethoven kann nicht mehr an sich halten. Er niest, er explodiert, es bricht geradezu aus ihm heraus. Zwei Mal, drei Mal. Die liegende Schöne schaut indigniert, die Französin dagegen ist unbeeindruckt... ’Arschkriecher’ kommt es aus Richtung der Venus Kallipygos. Beethoven fährt herum. ’Arschkriecher’ wiederholt die Venus und schaut ihn nicht an. Nur die beiden Grazien neben ihr tun es."

Auch die Geschichte "Der Herr Dworschak" hat etwas Albtraumhaftes. Sie führt einen k.u.k. Militärbeamten nach Böhmen, um dem Komponisten einen Auftrag zu erteilen. Ein Marsch soll es sein für das kaiserliche Jubiläum. Das passt Dvorak gar nicht, und so führt dieser seinen Gast über eine geheimnisvolle Kellertür und dunkle Gänge direkt ins Metropolitan-Opernhaus in New York, wo auf der Bühne gerade ziemlich realistisch ein schwarzer Kinderschänder gelyncht wird.

Im Nachwort erklärt Imbsweiler, dass dieser Lynchmord an Henry Smith 1893 bestens dokumentiert ist und Dvorak während seines USA-Aufenthalts davon erfahren haben könnte. Eben: könnte. Sicher ist das nicht, aber es setzte die Fantasie des Autors in Gang. Und so erklärt "Der Herr Dworschak" seinem Auftraggeber recht drastisch, dass er "ein Mensch ist, der Musik schreibt. Und kein Musiker, der zufälligerweise Mensch ist." Daher komme für ihn das Komponieren von Jubiläumsmärschen auch nicht in Frage.

Die letzte Story beschreibt einen von der Gicht geplagten Jacques Offenbach, der in Bad Ems scheußlich schmeckendes Heilwasser trinken und sich bewegen muss. Ihn plagen seltsame Träume, in denn Figuren aus seinen Operetten auftauchen: eine Dame mit Namen "Öffentliche Meinung" oder zungenlose Soldaten, die nicht im Chor singen (und so auch nicht protestieren) können.

Da scheint auch ein Krieg ausgebrochen zwischen Möhren und Karotten mit Generälen, Kanonen und viel Getöse, gegen den Offenbach ein probates Mittel hat (ebenfalls aus einer seiner Operetten): "Durchfall! Diarrhöe! Dünnschiss!" Und schon herrscht "Kein Krieg, nirgends!"

Wer da nicht unwillkürlich an die derzeitige Corona-Krise denkt, der liegt schon sehr lange zuhause auf dem Sofa!

Info: Marcus Imbsweiler, Kabinett der Grazien. Komponistenerzählungen. Conte Verlag St. Ingbert 2020, 294 S., 17 Euro.