Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Für die einen war es ein Skandal, für die anderen eine große Geste: 1849 verlieh die Universität Heidelberg James W.C. Pennington die Ehrendoktorwürde. Er war der erste Afroamerikaner, dem in Europa jemals diese Ehre zuteilwurde. Warum der frühere Sklave, Pfarrer und Aktivist in den 172 Jahren, die seither vergangen sind, fast in Vergessenheit geraten wäre und warum es sich heute noch lohnt, sich mit ihm zu beschäftigen, dazu haben sich Wissenschaftler auf einer gerade zu Ende gegangenen Tagung in Heidelberg ausgetauscht. Im Anschluss sprach die RNZ mit Amerikanistik-Professor und Organisator Jan Stievermann.

Herr Stievermann, Sie beschäftigen sich schon seit Jahren mit James Pennington. Was beeindruckt Sie persönlich an ihm?

Seine Lebensleistung ist unglaublich. Obwohl ihm sein ganzes Leben gesagt wurde, dass er nichts wert sei, hat er sich selbst aus der Sklaverei befreit und gebildet. Als Autodidakt brachte er sich Lesen und Schreiben bei und belegte als erster schwarzer Amerikaner Kurse an der prestigeträchtigen Yale Divinity School – obwohl er sich zu dieser Zeit nicht offiziell einschreiben und nur am Rand sitzen durfte. Pennington wurde anschließend als Pfarrer der Kongregationalistischen und Presbyterianischen Kirche ordiniert, was damals ebenfalls sehr ungewöhnlich war, und schließlich dank der Uni Heidelberg zum theologischen Ehrendoktor: Was mich aber wirklich beeindruckt, ist, dass er das alles nicht aus Zwecken der Selbstgeltung geleistet hat, sondern, um sich in den Dienst seiner versklavten Schwestern und Brüder zu stellen. Er wollte Freiheit für die Afroamerikaner im Süden der USA erreichen.

1849 ernannte die Theologische Fakultät der Universität Heidelberg James Pennington zum Ehrendoktor. Foto: Wikipedia​

Warum hat man ihm in Heidelberg ausgerechnet jetzt eine internationale Konferenz gewidmet?

Im Gegensatz zu anderen Afroamerikanern des 19. Jahrhunderts, die sich gegen die Sklaverei aufgelehnt haben, war Pennington lange eine fast vergessene Figur – und das, obwohl er in den 1840er und 1850er Jahren prominent und einflussreich war. Die Konferenz sollte dazu beitragen, ihn wieder ins Licht zu rücken. Als wichtigen Impulsgeber im Kampf gegen die Sklaverei, aber auch als Reformator und Aktivist der Friedensbewegung. Pennington hat sich nämlich schon damals für die Einrichtung einer Institution ähnlich der heutigen UN eingesetzt, die im Konfliktfall zwischen Völkern und Nationen vermittelt.

Auf einem Weltfriedenskongress wurde ja auch die Verbindung zwischen Heidelberg und Pennington geknüpft.

Richtig. Im August 1849 lernte er auf dem Weltfriedensgipfel in Paris den Heidelberger Juristen Friedrich Wilhelm Carové kennen, der Vizepräsident dieses Kongresses war. Carové war von Penningtons Persönlichkeit und Lebensgeschichte so beeindruckt, dass er der Theologischen Fakultät in Heidelberg vorschlug, diesem Mann die Ehrendoktorwürde zu verleihen. Die Fakultät unter Federführung des Dekans Karl Bernhard Hundeshagen hat das auch enthusiastisch aufgenommen. Wenn man sich die internen Akten anschaut, sieht man, dass die Fakultät ein deutliches Zeichen im Kampf gegen die Sklaverei setzen wollte. So hat man Pennington im Dezember 1849 in absentia die Ehrendoktorwürde verliehen – als erstem Afroamerikaner in Europa, vielleicht sogar weltweit. Im darauffolgenden Jahr war Pennington dann noch einmal auf dem Kontinent und hat von Frankfurt aus einen Abstecher nach Heidelberg unternommen. Auf dem Schloss traf er einige der Professoren, die ihn unterstützt hatten.

War Friedrich Wilhelm Carovés Idee im damaligen Kontext radikal?

Auf jeden Fall. Carové war jemand, der im Geiste der gescheiterten Revolution von 1848 gedacht und gehandelt hat. Er war auch Gründungsmitglied der deutschen Gesellschaft zur Abschaffung der Sklaverei und hat sich dafür eingesetzt, Güter zu boykottieren, die mit Sklavenarbeit hergestellt wurden – etwa Zucker und Tabak. Im Prinzip hat man also damals bereits Themen verhandelt, mit denen wir in Zeiten der Globalisierung immer noch zu tun haben. Die Würdigung Penningtons war für Carové auch ein Versuch, die schuldhafte Verstrickungen Europas anzuerkennen und ein Stück weit abzutragen.

Wie hat man vor Ort auf die Würdigung eines Afroamerikaners reagiert? Wurde sie als Skandal interpretiert?

Wir haben eine Quelle, die sehr deutlich zeigt, wie überraschend das für viele Menschen gewesen sein muss. Interessanterweise handelt es sich um die Aufschriebe eines indigenen Amerikaners, der zusammen mit Pennington aus Frankfurt angereist war. Er war geradezu schockiert, als auf dem Schloss – sozusagen über Rassengrenzen hinweg – zwischen Pennington und den Heidelberger Akademikern der Bruderkuss ausgetauscht wurde.

Nicht nur mit der Tagung, auch mit dem jährlich verliehenen James Pennington Award hält Heidelberg die Erinnerung an ihn wach. Wie sieht das in James Penningtons Heimat aus?

Von Studenten der Yale Divinity School gab es kürzlich eine Petition, mit der man erreichen wollte, dass ihm posthum ein Abschluss verliehen wird. Das ist peinlicherweise gescheitert. Die Verwaltung meinte, man würde damit einen Präzedenzfall schaffen. Man könnte sagen: Wir haben ihm in Heidelberg schon 1849 eine Ehrenpromotion verliehen, seine Heimatuni hat es nicht mal geschafft, ihm nachträglich einen Bachelor zu geben.

Glauben Sie, Pennington wird in den USA und Deutschland in Zukunft trotzdem relevant bleiben?

Wenn Sie nur an Black Lives Matter denken, hat man die Aktualität von James Pennington ja direkt vor Augen. Er hat schon damals viel über rassistische Vorurteile geschrieben: über die Verformungen, die sowohl bei denen, die hassen, als auch bei denen, die gehasst werden, entstehen. Pennington wusste, dass keine echte Demokratie möglich ist, solange Rassentrennung, Unterdrückung und Hass fortdauern. Für ihn war das ein permanentes gesellschaftliches Krebsgeschwür. Gerade Bildungsbenachteiligung war aus seiner Sicht ein entscheidender Aspekt, weshalb Pennington Schulen für afroamerikanische Jugendliche organisiert hat. Er weist damit sowohl auf die Bürgerrechtsbewegung der Fünfziger- und Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts voraus als auch auf Black Lives Matter heute. Ein Grund mehr, seine Schriften, die uns bisher nur im Original vorliegen, schon bald in angemessener Form zu veröffentlichen.