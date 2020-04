Von Volker Oesterreich

Der Heidelberger Clemens-Brentano-Preis ist in mehrfacher Hinsicht herausragend im deutschen Literaturbetrieb: Er schlägt eine Brücke vom Geist der Romantik zum Hier und Jetzt; er fördert im vierjährigen Zyklus Autorinnen und Autoren der Gattungen Lyrik, Essayistik, Erzählungen und Roman; und er gilt vorrangig der Förderung junger Talente, was auch bei der Jury-Zusammensetzung berücksichtigt wird, denn dieses Gremium besteht aus jeweils drei Profis des Literaturbetriebs und aus Studierenden des Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg. Ergänzt wird es durch eine Jury-Sprecherin oder -Sprecher zur Vermeidung von Pattsituationen und zur Leitung der finalen Preisrichter-Runde.

Levin Westermann, der Preisträger dieses Jahres, wurde aufgrund der Corona-Krise während einer Video-Konferenz gewählt. Der Lyriker erhält die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnungen für seinen im Vorjahr im Verlag Matthes & Seitz erschienenen Gedichtband "bezüglich der schatten" (158 Seiten, 20 Euro).

Foto: Stadt Heidelberg

In der Jury-Begründung heißt es, Westermanns Gedichte lebten von suggestiven Bildern, vom Rhythmus der Sprache und von seiner Arbeit am Klang: "Zum postapokalyptischen Sound und einer intimen Auseinandersetzung mit Trauer und Verzweiflung angesichts der Zerstörbarkeit des Leibes sowie der Natur gesellen sich Humor und sprachlicher Glanz. Die Gedichte nehmen jedes einzelne Wort ernst und fügen sich zu Zyklen mit einer jeweils eigenen Form. Dabei bewegen sie sich in einem weiten Raum literarischer Tradition."

Geboren wurde Westermann 1980 in Meerbusch bei Düsseldorf, er studierte an der Hochschule der Künste in Bern und lebt als freier Schriftsteller in Biel. Seine ersten Gedichte publizierte er in Anthologien und Literaturzeitschriften. 2010 gewann er den Lyrikpreis beim 18. Open Mike. Mit "unbekannt verzogen" legte er Ende 2012 im Verlag luxbooks seinen ersten Lyrikband vor. Ein Jahr später gehörte er zu den Stipendiaten des Literarischen Colloquiums am Berliner Wannsee. 2014 erhielt Westermann den Orphil-Debütpreis der Stadt Wiesbaden, 2017 folgte mit "3511 Zwetajewa" der zweite Lyrikband. Für dieses Jahr wählte ihn die Stadt Tübingen zu ihrem neuen Stadtschreiber.

Der Heidelberger Brentano-Preis wird seit 1993 jährlich an Autorinnen und Autoren vergeben, die mit ihren Erstlingswerken bereits die Aufmerksamkeit von Kritikern und Lesern auf sich gelenkt haben. Zur diesjährigen Jury gehörten Thorsten Dönges (Literarisches Colloquium Berlin), Christine Lötscher (Kritikerin und Dozentin der Universität Zürich), Martina Senghas (SWR) sowie Jan Wiele (FAZ-Feuilleton). Studentische Jurymitglieder waren Rebecca Hoppe, Johanna Graziotto und Alina Jacobs. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählten unter anderen Saskia Hennig von Lange, Wolfgang Herrndorf, Felicia Zeller, Clemens Meyer und Anna Katharina Hahn.

Der Preis wird Levin Westermann voraussichtlich am 22. Juli im Heidelberger Prinz Carl überreicht. Am Vorabend ist eine Lesung aus seinem Werk in der Stadtbücherei geplant.

Update: 3. April 2020, 19 Uhr