Von Arndt Krödel

Heidelberg. Manchmal rauscht eine S-Bahn vorbei und liefert einen bizarren Hintergrundsound, der verdichtet wird durch den rollenden Verkehr auf der B 37. Die Open-Air-Sommerbühne des Karlstorbahnhofs, auf der jetzt die Jüdisch-Muslimischen Kulturtage Heidelberg mit einem Konzert von Daniel Kahn und Tayfun Guttstadt eröffnet wurden, ist mit der alles überragenden mächtigen Platane in der Mitte und dem Ausblick auf den gegenüberliegenden Heiligenberg sicherlich einer der originellsten Kulturorte der Stadt. Ganz ausverkauft war der Abend nicht, zu dem Cora Maria Malik, Geschäftsführerin des Karlstorbahnhofs, die Zuhörer begrüßte.

Hinter den seit 2017 veranstalteten Jüdisch-Muslimischen Kulturtage steht das Heidelberger Bündnis für Jüdisch-Muslimische Beziehungen, deren Vertreter und Förderer die gemeinsamen Ziele zu Beginn kurz umrissen: Yasemin Soylu von der in Gründung befindlichen Muslimischen Akademie, Danijel Cubelic, Leiter des städtischen Amts für Chancengleichheit, und Frederek Musall, stellvertretender Rektor der Hochschule für Jüdische Studien. Ihnen geht es um neue Sichtweisen und um das plurale Zusammenleben in unserer Gesellschaft.

Daniel Kahn und Tayfun Guttstadt sind zwei Vollblutmusiker, die sich auf der Bühne fast blind verstehen. Der eine stammt aus einer jüdisch-amerikanischen Familie, ist instrumental vielseitig unterwegs und singt auf Englisch, Jiddisch, Deutsch und Russisch. Der andere vereint in seiner Familie deutsche, türkische, jüdische, kurdische und muslimische Anteile, ist mit entsprechenden Instrumenten von türkischer und nahöstlicher Musik geprägt und singt unter anderem auf Türkisch und Ladino, der seit dem Mittelalter bestehenden Sprache der sephardischen Juden. Träumerisch, meditativ zeigen sich ihre Stücke, wenn Kahn das Akkordeon spielt und Guttstadt dazu die Ney, eine Endkantenflöte, erklingen lässt, dann auch wieder rhythmisch forciert, bis hin zu tänzerischen Strukturen.

Hintergrund Die Jüdisch-Muslimischen Kulturtage bieten bis zum 5. September ein sehr vielfältiges Programm. So findet am 18. Juli in der Hochschule für Jüdische Studien ein Workshop zum Thema "Wie ich werde, wer ich bin – Zur Rolle der Selbstreflexion in der Identitätsfindung" statt. Um Erfahrungen und den Umgang mit Vorurteilen und Antisemitismus geht es am 12. August bei einem Film- und Gesprächsabend auf der Sommerbühne unter dem Titel "Masel Tov Cocktail". Weitere Veranstaltungen im Internet unter www.karlstorbahnhof.de/jmkt/

Die beiden Künstler, die abwechselnd solo und zusammen performen, bieten einen Stilmix, der auch Ausgefallenes wie ein Hip Hop-Stück von Guttstadt zu bieten hat. Kahn schlägt in Songs wie "Learn to be a Jew", bei dem er sich mit der Ukulele, einer Kastenhalslaute, begleitet, oder dem melodischen "Two Brothers" auch nachdenkliche Töne an, die sich mit politisch-geschichtlichen Inhalten beschäftigen. Beide sind sich ihrer Traditionen bewusst und leben damit genauso selbstverständlich wie mit dem Neuen, Modernen, das die Dinge kritisch hinterfragt. So prangert der Textdichter eines Liedes, das Guttstadt vorträgt, die falsche Moral der Gesellschaft an: "Was geht euch das an, mit wem ich mich treffe? Schließlich ist die Sünde doch meine und nicht eure".

Kahn und Guttstadt demonstrieren auf wunderbare Weise, dass es überhaupt kein Problem ist, auch als Angehörige unterschiedlicher Kulturkreise zusammen auf der Bühne zu stehen und ihre Gemeinsamkeiten über ihre Unterschiede zu stellen, ohne diese aufzugeben – beispielhaft für die Politik, die in ihren Dogmen erstarrt ist, wenn man die aktuellen Konflikte im Nahen Osten betrachtet. Ein Konzert mit sowohl nachdenklichen Tönen als auch fröhlichen Akzenten, in jedem Fall ein gelungener musikalischer Auftakt zu dem Festival, für den es vom Publikum jede Menge Applaus gab.