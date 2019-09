Im Tropenhaus tummeln sich die Insekten. Dabei übernimmt die Wanze in Gestalt des Schauspielers Simon Labhart die Aufgabe eines Detektivs. Gezeigt wird die Vorstellung in einem Gewächshaus des Botanischen Gartens. Foto: Lys Y. Seng

Von Stefan Otto

Heidelberg. "Die Menschen sind zu dumm, zu bemerken, was um sie herum vorgeht", meint die Wanze in Jasaman Roushanaeis faszinierender Inszenierung nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Paul Shipton. Mit dieser Premiere wurde die neue Spielzeit des Jungen Theaters Heidelberg eröffnet. Der Insektenkrimi findet in einem Teich des Botanischen Gartens statt - als Solo für den Schauspieler Simon Labhart.

Shipton hat Raymond Chandler gelesen und Dashiell Hammett. Seine Wanze heißt Muldoon und ist ein "hartgesottener" Privatdetektiv im Stile von Philip Marlowe und Sam Spade. Ihr Büro ist ein freies Fleckchen unter dem Rosenbusch, ihre Stammkneipe "Dixies Bar", in der ein Mistkäfer auftischt, und das alles in einem "Höllenpfuhl von Garten".

Der Schweizer Simon Labhart ("Ich bin für mich!") spielt die Wanze im Khaki-Outfit mit Tropenhelm, Jagdweste und Funktionshose. Er übernimmt auch alle anderen tierischen Figuren, die er mit ganz unterschiedlichen Sprech- und Verhaltensweisen ausstattet. Er ist der ängstliche Ohrenkneifer Eddie, der hinterhältige Ameisenkommandant Krag oder die zuckende, zappelnde und stotternde Stubenfliege Jake. In einer einzigen Gestalt, aber vielerlei Rollen bespielt er den halben, überkuppelten Gartenteich in einem Gewächshaus des Botanischen Gartens. Drumherum sitzen die Zuschauer. Labhart stakst, springt oder stolpert über riesige Seerosenblätter, hängt im Pflanzengitter oder turnt über den Beckenrand. Action und Slapstick sind geboten, zum Glück auch einige Atempausen, aber auch viele Figuren und noch mehr Text, dessen Umfang Kinder vielleicht überfordern könnte.

Wanze Muldoon erzählt ihre abenteuerliche Detektivgeschichte aber nicht nur, sondern sie malt sie auch aus: "Die härtesten drei Tage erlebte ich letzte Woche", beginnt sie und berichtet von den Ohrwürmern, die sie um Hilfe baten, weil einer ihrer Artgenossen verschwunden war. "Keiner wusste, wohin und warum." Um das derzeit viel diskutierte Insektensterben könnte es gehen, vermutet man an dieser Stelle, doch es kommt ganz anders.

Auch die Ameisen, "die mächtigste Streitmacht im ganzen Garten", heuern Muldoon an, weil einzelne Stammesbrüder und -schwestern plötzlich ihre Individualität entdecken und ausleben wollen. "Wir sind eins, Mister Muldoon", erklärt die Königin die gefährdete Organisation ihres Staates. "Wie viele einzelne Ameisen Sie hier auch sehen mögen, das Nest ist eins", betont sie, bis sie erkennt: "Wir sind eins, doch dieses Eine besteht aus vielen."

Zwischendurch bemerkt die Schnüffler-Wanze, im englichen Original übrigens ein Käfer ("bug"), ganz im Stil ihrer desillusionierten menschlichen Kollegen in den alten Films noirs, dass es hierbei doch um mehr gehen muss, "als um ein paar durchgeknallte Einzelgängerameisen".

Der Noir-Stil dürfte eher die älteren Besucher erfreuen, und die Botschaft wird nicht ganz deutlich, dennoch ist das gut einstündige Stück in der Bühnenfassung von Karin Eppler, Daniela Merz und Gerd Ritter ein großer Spaß, der Ort der Aufführung ihr größtes Pfund und Simon Labhart ein sehenswerter Krabbler. Der Garten lebt.