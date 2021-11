Heidelberg. Mit der Annahme des Titels "Unesco City of Literature" ist Heidelberg Mitglied im Unesco Creative Cities Netzwerk geworden. Eine Creative City zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie Kultur als Motor einer nachhaltigen Stadtentwicklung begreift, wie man im "Mission Statement" nachlesen kann und wie es sich auch als Vision auf der Website der Stadt Heidelberg findet.

Obwohl in den letzten sieben Jahren in Heidelberg viel Gutes zur Förderung der Literatur passiert ist, fehlt es anscheinend noch an einigem Wesentlichem, damit Heidelberg mehr eine Creative City im Sinne der Unesco wird, ein kreatives Zentrum, das von der gesamten Stadt getragen wird und deren Förderung auch in schwierigen Zeiten außer Frage steht. Es fehlen: eine Imagekampagne, die nachhaltige Verankerung in der Stadtgesellschaft und die touristische Nutzung des Titels.

In der "2030 Agenda for Sustainable Development" der Vereinten Nationen werden unter der Rubrik "Nachhaltiges Entwicklungsziel" Kultur und Kreativität als einer der Haupthebel identifiziert, um Städte inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu machen. Die Vereinten Nationen haben die verbindende, befriedende und präventive Kraft der Kultur für die Gesellschaft erkannt und anerkannt. Der Titel der "City of Literature" kann für Heidelberg ein ebensolcher Motor sein, wenn wir es als eine gesamtstädtische Aufgabe ansehen. Es geht hierbei um nichts Geringeres als die Frage, wie wir in dieser Stadt miteinander leben wollen, wie wir daran möglichst alle Bevölkerungsschichten beteiligen und wie wir uns gemeinsam wappnen gegen Strömungen, die die demokratische Gesellschaftsordnung in Frage stellen. Die Pandemie hat uns allen gezeigt, wie verletzlich sicher geglaubte Ordnungen sein können. Um mit den gesellschaftlichen und individuellen Folgen der Pandemie klarzukommen, kann das Unesco-Konzept der Creative Cities für die Stadt Heidelberg ein hervorragendes Werkzeug sein.

Ich denke, wir müssen handeln. In der Stadtbevölkerung muss ein stärkeres Bewusstsein und möglichst auch Stolz entstehen, Teil eines ungewöhnlichen, in Deutschland einzigartigen kreativen Zentrums zu sein. Im öffentlichen Raum muss man durch permanent vorhandene Maßnahmen – Skulpturen, Infotafeln, Installationen – erkennen können, dass hier die Literatur besonders wertgeschätzt wird. Touristen müssen spätestens bei Ankunft in Heidelberg realisieren, dass das Besondere an dieser Stadt auch ihr Unesco-Titel ist. Das alles passiert aber noch nicht.

Um das zu erreichen, brauchen wir in Heidelberg einen programmatischen Neuanfang, gewissermaßen einen "Neustart City of Literature". Wir brauchen einen Think Tank, an dem das Stadtmarketing maßgeblich beteiligt ist und in den das Kulturamt, die Politik, die Universität und einzelne Literaturgruppen der Stadt Delegierte schicken. Es muss gemeinsam ein neues Gesamtkonzept erarbeitet werden. Dann kann auch der Spirit wieder aufleben, der die Vorbereitung zur Unesco City of Literature vor sieben Jahren getragen hat.

Ich habe mich auf den Websites anderer Unesco-Literaturstädte umgesehen: in Krakau, Nottingham, Utrecht und vielen anderen Städten gibt es eine Menge guter Projekte und viele nachhaltige Maßnahmen, die man für Heidelberg übernehmen und anpassen könnte oder durch die man sich inspirieren lassen kann – Literarische Graffiti auf Hauswänden, immer verfügbare Literaturspaziergänge via QR-Codes oder Aktionen, in der (wie vor ein paar Jahren auch in Wiesloch/Walldorf) eine ganze Stadt das gleiche Buch liest. Es gibt Skulpturen, Infosäulen und ein nie endendes Gedicht, das auf den Pflastersteinen einer Straße immer weiterwächst. In drei Jahren, sprich: 2024, feiert Heidelberg sein zehnjähriges Unesco-Jubiläum. Ich wünsche uns allen bis dahin eine Kreativstadt, die wegen ihrer pulsierenden Lebendigkeit weit über die Stadt- und Landesgrenzen hin ausstrahlt. Eine Unesco City of Literature, die ihre gesamte Stadtbevölkerung miteinbezieht, Touristen anzieht und sich für alle sichtbar im Stadtbild zur Kraft und zum Wert von Literatur bekennt.

Info: Die Autorin dieses Beitrags ist Dramatikerin und Co-Sprecherin der Heidelberger Autoren. Die Idee eines Aufrufs zum Neustart der City of Literature mit einem überarbeiteten Gesamtkonzept ist zusammen mit ihrem Co-Sprecher belmonte entstanden.