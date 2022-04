Heidelberg. (RNZ) Eine katastrophale Liebe. Er war mal Musiker. Jetzt ist er Mitte vierzig und im Großen und Ganzen nicht unzufrieden. Seine Freundin hat ein geregeltes Einkommen, und das Ein-Mann-Tonstudio wirft auch ein bisschen was ab. Die Träume von der künstlerischen Karriere sind längst begraben. Sie schmerzen nicht mehr. Da lernt er Vanessa kennen, Schauspielerin, jung, strahlend schön.

Zuerst versteht er gar nicht, warum sie sich für ihn interessiert. Er verliebt sich in sie. Er verlässt seine Freundin. Ist er jetzt mit Vanessa zusammen? Es wird immer größer: das Glück und das Chaos. Sie ist beides für ihn. Und er kommt nicht los von dieser Frau und ihren Abgründen. Liegt das am Ende gar nicht an Vanessa, sondern an ihm selbst?

Heinz Strunk, der Erfinder (oder Erleber?) gebrochener Biografien, ewiger Wiedergänger des Goldenen Handschuhs (Hamburger Kultkneipe) und Godfather of Techno (ein Stück unterdrückter deutscher Musikgeschichte: "Fraktus") gibt sich im Karlstorbahnhof die Ehre.

Musiker, Schauspieler Schriftsteller, 1962 in Hamburg geboren, Gründungsmitglied des Humoristentrios Studio Braun, Erfolgsautor mit "Fleisch ist mein Gemüse". "Der goldene Handschuh" erfolgsverfilmt von Fatih Akin. "Fraktus" natürlich von vorne bis hinten größtenteils erfunden, aber schön.

Jetzt sein neues Buch: "Es ist immer so schön mit dir". Dargeboten, erzählt und (möglicherweise) erlebt von ihm selbst.

Info: Heidelberg, Montag, 4. April, 20 Uhr, Karlstorbahnhof. Karten für 25,20 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.