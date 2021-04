Oper im Onlineformat: Jenifer Lary ist in der Titelpartie von Alban Bergs Oper „Lulu“ kostümiert wie ein glamouröser Vamp der 1920er Jahre. Foto: Susanne Reichardt

Von Volker Oesterreich

Heidelberg/Heilbronn. Die Kerle umschwirren sie wie Motten das Licht. Frank Wedekinds und Alban Bergs Lulu gleicht dem Prototyp der männermordenden Femme fatale: Sie ist gefährlich, faszinierend und erotisch betörend. Eine Schlange eben, wie der Prolog der Oper suggeriert. Nicht nur die maskuline Fraktion lässt sich von Lulu becircen, sondern auch die lesbische Gräfin Geschwitz. Was für ein Weib! Nun erobert dieses blonde Gift in Gestalt der neu ans Heidelberger Theater engagierten Sopranistin Jenifer Lary die Bühne – zunächst während der Livestream-Premiere der anspruchsvollen Zwölfton-Oper, danach sind ganz reale Vorstellungen in Heidelberg und Heilbronn geplant. Wann? Sobald es das Pandemie-Geschehen zulässt.

Zwei Intendanten ziehen bei dieser Inszenierung des Heidelberger Theaters an einem Strang: Heidelbergs Bühnenchef Holger Schultze und der Heilbronner Intendant Axel Vornam, der das 1935 entstandene, auf Frank Wedekinds Theaterstücken basierende Werk in Szene setzt. Als Fragment, weil es Fragment geblieben ist. "Aber Berg hat den dritten Akt schon skizziert", sagt Vornam, daher werde dem Publikum etwas Ganzes und nichts Halbes präsentiert. "Am Ende steht die Selbstzerstörung Lulus."

Erstmals und vorläufig das einzige Mal wird die Oper am kommenden Samstag zu sehen sein – als Live-Stream aus dem Marguerre-Saal des Theaters. Ein exklusives Ereignis, denn weitere Live-Streams oder digital abrufbare Aufzeichnungen wird es nicht geben. Vornams "Lulu"-Produktion wird man erst dann wieder sehen können, wenn die Besucher wieder in die Theater strömen dürfen.

Elias Grandy übernimmt die musikalische Leitung. Der Heidelberger GMD wird Eberhard Klokes kammerorchestral reduzierte Fassung der stellenweise wie Filmmusik klingenden Komposition dirigieren. "18 Musiker sind beteiligt, sie entwickeln einen großen Klang", verspricht der Heilbronner Theaterchef. Er und Schultze arbeiten seit Jahren bestens zusammen, speziell bei den Heidelberger Musiktheater-Gastspielen in Heilbronn.

Axel Vornam sieht Lulu als eine junge Frau, "die sich in einer männerdominierten Gesellschaft behaupten muss und dann selbst die Herrschaftspraktiken der Männer übernimmt". Das sei eine Glanzrolle für Jenifer Lary, eine junge Sängerin, die zuvor in Görlitz engagiert war. "Sie spielt erstklassig und singt erstklassig", zeigen sich beide Intendanten überzeugt. Und so, wie Jenifer Lary von der Kostümbildnerin Cornelia Kraske eingekleidet wurde, vermittelt sie auch ganz viel von der Avantgarde der 1920er und frühen 1930er Jahre.

Die Live-Stream-Opernpremiere in Corona-Zeiten stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. "Wir müssen Rücksicht nehmen auf die nötigen Abstände und auf die Gesangsrichtung achten", sagt Vornam. "Gleichzeitig eröffnen sich aber auch ganz neue, kreative Wege, von denen das Theater und das Publikum langfristig profitieren werden", ergänzt Schultze. Damit technisch alles reibungslos verläuft, wurden Streaming-Profis mit ins Boot geholt. "Wir Theaterleute lernen ständig dazu, die digitale Kunst erweitert unser Spektrum", betont Schultze. In manchen Häusern gäbe es schon heute Digital-Dramaturgen. Dass Heidelberg und Heilbronn mit der neuen "Lulu" auf diesen Zug aufspringen, sei der richtige Weg. Auch für die Zeiten nach Corona.

Abonnenten, die am Samstag live dabei sein wollen, zahlen drei Euro, alle anderen sechs. Aber man dürfe natürlich auch mehr zahlen, wenn man das Theater unterstützen wolle, sagt Schultze.

Info: "Lulu"-Premiere am Samstag, 17. April, 19.30 bis etwa 21.30 Uhr. Live-Stream hier.