Heidelberg. (sal) Man mag es kaum glauben: Ein 85-jähriger Weltklasse-Musiker kündigt mitten in der Corona-Pandemie eine Welttournee an. Dass Giora Feidman dabei am 6. Januar auch nach Heidelberg kommt, ist dagegen fast schon selbstverständlich, ist der Klarinettist hier doch bereits 29 Mal aufgetreten. Meist in der Stadthalle, zuletzt 2019 in der Christuskirche in der Weststadt. Kurz vor seinem 85. Geburtstag am 25. März 2021 hatte der "King of Klezmer" seinem Freund, dem Konzertveranstalter Jochen Flamme gesagt, wie sehr er sich auf seinen 30. Auftritt hier freue.

Inzwischen hat Feidman zwar das Management gewechselt, aber die Tourneedaten seiner "Friendship-Worldtour" stehen fest. Da der gebürtige Argentinier schon in sehr jungen Jahren mit seinem Vater auf der Bühne stand, feiert der Musiker mit dieser Tournee auch sein 75. Bühnenjubiläum.

Begleitet wird Feidman vom Rastrelli Cello Quartett; die Vier sind in Heidelberg ebenfalls keine Unbekannten.

Der Klezmermusiker und seine Freunde wollen die zentrale Lebensbotschaft von Frieden und Versöhnung verbreiten, für die sich der Ausnahme-Klarinettist seit Jahrzehnten engagiert.

Als universelle Sprache dient die Musik. Die Verbindung von Tango und Klezmer, Moderne und Tradition, schafft ein farbenfrohes Programm.

Info: Heidelberg, Donnerstag, 6. Januar, 20 Uhr, Christuskirche. Karten für 43,75 Euro in den RNZ-Geschätsstellen.