Von Jesper Klein

Heidelberg. An diesem Dienstag ist es soweit: Das von Elias Grandy dirigierte Bundesjugendorchester wird mit einem Auftritt im Berliner Konzerthaus im Radio und Fernsehen zu erleben sein. Bereits im Vorfeld haben wir mit dem Generalmusikdirektor der Stadt Heidelberg über die Zusammenarbeit mit den 14 bis 19 Jahre jungen Ausnahmemusikern gesprochen.

Herr Grandy, Sie sind gerade mit dem Bundesjugendorchester unterwegs, erst für Georges Bizets "Carmen" als Sommeroper in Weikersheim, dann mit dem Konzertprogramm "Aus der Neuen Welt". Wie ist es dazu gekommen?

Bereits 2018 hatte ich die Ehre, das Bundesjugendorchester zu dirigieren, damals hat uns die Sommertournee unter anderem nach Kiew geführt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich jetzt wieder eingeladen wurde, um mit diesem großartigen Orchester zusammenzuarbeiten.

Dirigent Elias Grandy freut sich besonders über die Hingabe und Aufgeschlossenheit der jungen Musiker. Fotos: Sabine Siemon

Das Bundesjugendorchester ist das führende deutsche Nachwuchsorchester, die Musikerinnen und Musiker sind zwischen 14 und 19 Jahre alt. Wie ist es, mit ihnen zu arbeiten?

Ich habe mich schon lange auf diese Arbeitsphase gefreut. Im Bundesjugendorchester spielen wirklich die besten jungen Musiker und Musikerinnen. Das Niveau ist extrem hoch und es ist absolut beeindruckend zu sehen, wie gut vorbereitet die Musiker schon zu den Proben nach Weikersheim gekommen sind. Da gab es einige, die quasi die ganze "Carmen" mitsingen konnten.

Wie muss man sich eine solche Arbeitsphase vorstellen?

Es gibt zunächst die Stimmproben, für die die Musiker mit erfahrenen Coaches zusammenarbeiten, die aus namhaften Sinfonieorchestern kommen, zum Beispiel von den Berliner Philharmonikern oder dem Gewandhausorchester Leipzig. Und schließlich die Tutti-Proben, in denen alles zusammengefügt wird.

Haben Sie eigentlich auch selbst in einem Jugendorchester gespielt?

Während meiner Studienzeit habe ich in verschiedenen Jugendorchestern gespielt, allerdings nicht im Bundesjugendorchester. Dafür hatte ich in dem Alter auch nicht die Fähigkeiten, ich war eher ein Spätstarter.

Für die jungen Musiker ist es wichtig, Erfahrungen im Orchesterspiel zu sammeln. Was gibt es Ihnen? Was können Sie vielleicht auch lernen von diesen talentierten jungen Musikern?

Zuallererst ist es für mich eine große Freude. Wenn man vor dem Orchester steht, spürt man ausschließlich Hingabe, Aufgeschlossenheit und Offenheit. Es ist keine Selbstverständlichkeit, das im regulären Orchesterbetrieb in dieser Form zu erleben. Hier aber stehen uns ausreichend Zeit und Proben zur Verfügung.

Bei der Nachwuchsförderung blieb während der Pandemie einiges auf der Strecke. Musikunterricht in Präsenzform war lange tabu. Muss man sich Sorgen machen, dass ein Jahrgang oder gar eine Musikergeneration durch das Coronavirus ausgebremst wird?

Der Großteil der Jugendlichen im Bundesjugendorchester verfolgt sicher den klaren Plan, Berufsmusiker zu werden. Trotzdem sind die einzelnen Biografien natürlich sehr individuell. Ich bin letztlich nicht so nah am Orchester dran, dass ich das wirklich beurteilen könnte. Grundsätzlich ist es natürlich ein großes Glück, dass es nun wieder möglich war, diese Arbeitsphase und das Carmen-Projekt in Weikersheim unter entsprechenden Bedingungen auch vor Publikum durchzuführen.

Was geben Sie den jungen Musikern in dieser Zeit mit auf den Weg? Und was werden Sie von ihnen gefragt?

Zum einen geht es um orchestertechnische Fragen, um das aufeinander Hören und die Details im Zusammenspiel. Es geht aber auch um die wesentliche Frage, was darüber hinaus im Zentrum der Musik steht. Im Miteinander des Musizierens können besondere Momente entstehen, die über das Erschaffen einer Atmosphäre hinausgehen. Das ist mit Worten kaum zu beschreiben. Es ist der Grund, warum die Menschen zu uns ins Konzert kommen und nicht einfach zu Hause Musik hören. Ich versuche, meine Erfahrungen weiterzugeben, wie solche Momente entstehen können.

Wie wichtig ist es, als junger Musiker auch Erfahrungen in einem Opernorchester zu sammeln?

Ich finde es großartig, dass es im Rahmen der Sommeroper für die jungen Musiker die Möglichkeit gibt, in den Bereich Oper einzutauchen. Für die meisten war das eine ganz neue Erfahrung; es ist doch etwas anderes, als ein Konzert zu spielen. Während beim Konzert recht viel einstudiert werden kann, braucht es bei Opernaufführungen eine gewisse Variabilität. Allein schon durch die verschiedenen Sängerbesetzungen. Für mich war das durchaus überraschend, als ich das erste Mal in einem Opernorchester gespielt habe. Jede Gesangsstimme ist etwas anders, jeder Abend kann einen anderen Weg einschlagen. Auch die Tempi sind flexibler. Und durch das Bühnengeschehen steht das Orchester natürlich weniger im Mittelpunkt des Geschehens als beim Konzert. Das bedeutet aber nicht, dass man deshalb weniger aufmerksam sein darf. Im Gegenteil: Man muss sehr genau hinhören und reagieren können.

Info: Das Konzert des Bundesjugendorchesters beim Festival Young Euro Classic an diesem Dienstag um 19 Uhr bei ARTE Concert und um 20.03 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur