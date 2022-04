Von Heribert Vogt

"Mehr Literatur wagen" lautet der Titel eines Gesamtkonzepts, das die Arbeitsgruppe "Weiterentwicklung Literaturstadt Heidelberg" in einer Online-Präsentation vorgestellt hat. Dabei geht es um einen großen Strauß von Ideen und Initiativen, der die Unesco City of Literature am Neckar mit neuem Leben erfüllen soll. Auslöser für die Gründung der Arbeitsgruppe im Dezember 2021 waren die zuvor angekündigten Kürzungen des städtischen Literaturetats. Diese konnten zwar abgewendet werden, waren aber gleichwohl ein Weckruf für die Szene. Nun führten Veronika Haas (Literaturherbst Heidelberg), Regina Wehrle (Mattes Verlag) und Ingeborg von Zadow (Sprecherin der Heidelberger Autoren) durch eine Auswahl der zahlreichen Programmpunkte.

Veronika Haas bezeichnete das neue Konzept als eine "Einladung an alle Heidelberger Bürger, sich gemeinsam stark zu machen für eine lebendige und vielfältige Literaturstadt Heidelberg". Ganz bewusst habe man sich mit dem Motto an das Willy Brandt-Zitat "Mehr Demokratie wagen" angelehnt: "Uns geht es um ein Mehr und ein neues Wir-Gefühl, um den Titel Unesco-City of Literature aus der Mitte unserer Stadtgesellschaft noch stärker mit Leben zu erfüllen." Haas verwies auf die "enorme Bedeutsamkeit" von Literatur und ihr "unglaubliches Potenzial" in der einzigen Unesco-Literaturstadt Deutschlands (seit 2014). Dies müsse noch viel tiefer verankert und vor allem auch gelebt werden. Dafür soll das Konzeptpapier Fundament wie Impulsgeber sein, zugleich eine Grundlage für den nächsten Heidelberger Haushalt.

Ingeborg von Zadow bemängelte die fehlende Sichtbarkeit von Literatur im Stadtbild. Man solle sie jedoch beim Gang durch Heidelberg erkennen, zum Beispiel durch Skulpturen oder Gedichtprojektionen auf Hauswände. Man will erreichen, "dass die Literatur einem in der Stadt über den Weg läuft". Angestrebt werden auch ein Literaturspaziergang, der per QR-Code abrufbar ist, eine neue Image-Kampagne mit Autobahnschild und Welcome-Schild am Bahnhof sowie Infotafeln überall in der Stadt. Regina Wehrle brachte eine Dezentralisierung literarischer Aktivitäten – rund um die Buchhandlungen in den Stadtteilen – ins Spiel. Sie sollen niedrigschwellige Angebote für den Nahbereich ermöglichen.

Weiterhin nannte Wehrle die Aktualisierung und Erweiterung des Heidelberger Verlagsverzeichnisses, die Präsentationen örtlicher Verlage in den Schaufenstern der Buchhandlungen, den Auftritt bei Messen, Publikationen zu literarischen Orten oder Persönlichkeiten Heidelbergs sowie Veranstaltungen zu Berufen rund um die Literatur.

Stets geht es um die zentrale Frage, "wie es gelingen kann, bei Heidelbergs Bürgern und bei Touristen ein stärkeres Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie Teil oder Besucher einer Unesco City of Literature sind", so Haas. Sie nannte auch die Projekt-Idee "Eine Stadt schreibt", die im Rahmen eines lokalen Wettbewerbs realisiert werden könnte. Von Autorenseite gibt es den Wunsch nach Stipendien im Dezernat 16, um Austausch und Vernetzung mit anderen Kreativen zu ermöglichen. Auch könnte die Buchförderung mit dem Preis der Heidelberger Autoren verbunden werden. Zudem spielten Erhalt und Weiterentwicklung des Literaturherbstes Heidelberg eine wichtige Rolle. Immer wieder wurde auch die Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen und Studenten angeführt.

Als Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland nannte Autorin Marion Tauschwitz mögliche Verbindungen zu dieser Schriftstellervereinigung. Demnach haben Heidelberger Autoren bereits in der Vergangenheit "frohe Botschaften" an Inhaftierte und Verfolgte geschickt, mit "berührendem Feedback". Möglich wäre ein Stipendienplatz in Heidelberg, der vom PEN finanziert würde. Dafür müsse man zunächst eine Wohnung finden, als Schutzraum für verfolgte Schriftsteller. Diese könnten etwa Kooperationen mit Schulen durchführen. Neue Brisanz erhält diese Option durch den Krieg in der Ukraine.

Schließlich trat der Autor und Regisseur Jens Roth für mehr digitale Präsentation ein: "Man bräuchte eine Plattform, welche die Möglichkeiten in der Literatur voll ausschöpft und neue inspirierende Wege eröffnet." Veronika Haas fasste zusammen: "Alles läuft auf stärkere Vernetzung hinaus".