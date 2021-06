Von Heide Seele

Heidelberg. Jetzt können Heidelbergs allemal interessierte Kunstfreunde erneut ihren Horizont erweitern, denn Marianne Heller zeigt in ihrer jüngsten Werkschau "Kunst aus dem glücklichsten Land der Welt". Als dieses wurde Finnland zum vierten Mal in Folge von United Nationes im World Happiness Report bezeichnet. Die Galeristin wählte Objekte aus Keramik und Glas aus, und hinzu kommt Schmuck - ebenfalls von feinster Art. Der hohe Anspruch schlägt sich natürlich auch in den Preisen nieder. Sie schwanken zwischen 900 und 15.000 Euro. Doch man kann auch einen Rundgang ohne Kaufgelüste und nur zur eigenen Freude unternehmen.

Finnland genießt ein vorzügliches Image. Das war auch der Einführungsansprache von Mika Minetti, Kulturreferent vom Finnland-Institut für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft zu entnehmen, der bewies, wie gründlich er sich in der Materie auskennt. Jedem der sechs Künstler widmete er eine ebenso informative wie objektive Würdigung, die der Hörer in Vergleich zu seiner eigenen Meinung setzen konnte.

Jasmin Anoschkin, 1980 geboren, malt, zeichnet und arbeitet in Holz und Keramik. Den bunten Objekten verleiht sie Namen wie "My little Poro" oder "My little Rainbow Harodo". Ganze Serien von Aktzeichnungen beweisen, über wie viel Energie und Vitalität sie verfügt und wie gut sie sich auf dem Sektor von "Folk Art" und "Pop Art" auskennt.

Erna Aaltonen, Jahrgang 1951, die schon zweimal von Marianne Heller vorgestellt wurde, setzt auf das Thema "Gefäße", und besonders charakteristisch ist ihre Faszination von abstrakten, skulpturalen Formen. Ihre Idealform ist die Kugel, die sie nicht auf der Scheibe dreht, sondern spontan aus dünnen, bandartigen Streifen aus Steinzeugmasse aufbaut. Die fein strukturierten Oberflächen auf den gebrannten und monumental erscheinenden Stücken verleihen dem Licht große Wirkung.

Pekka Paikkari, Jahrgang 1960, verdankt seine Anerkennung den monumentalen Wandbildern, die er aus zahlreichen Fragmenten aus Steinzeuggplatten kombiniert und damit eine starke grafische Wirkung hervorruft. Sein wichtigstes Thema ist es, Zerbrochenes zu rekonstruieren, während sein Kollege Heikki Viinikainen, 1978 geboren, vom Glas fasziniert ist.

Die finnische Schmuckkünstlerin Terhi Tolvanen, Jahrgang 1968, widmet sich der Beziehung zwischen Mensch und Natur und versteht es, nicht edle Metalle und wertvolle Steine einzusetzen, sondern sich eher durch Inspiration ihrem Schmuck zu widmen. Die Kollegin Johanna Rytkölä (1956 geboren) baut dagegen übermannshohe Steinzeug-Skulpturen, denen man eine musikalisch-tänzerische Präsenz bescheinigen und sich sogar an den einstigen Jugendstil erinnert fühlen kann. Man erkennt, wie individuell diese Künstler agieren, und kann ihnen daher nur viel weiteren Erfolg wünschen und der Ausstellung zahlreiche Besucher.

Info: Galerie Marianne Heller am Heidelberger Stadtgarten/Adenauerplatz läuft bis 25. Juli.