Von Milan Chlumsky

Heidelberg. Eigentlich wollte er Jurist werden, dann wurde einer der besten Fotografen des 20. Jahrhunderts aus ihm. Fred Stein, 1909 in Dresden als Sohn eines Rabbiners geboren, begann ein Jura-Studium im festen Glauben, er könnte einen direkten Einfluss auf die Gesetzgebung seines Landes ausüben und das Land besser und sozial gerechter machen. Es sollte nur das Staatsexamen folgen – das verhinderten jedoch die Nazis. Stein begriff sofort, was folgen würde und dass die Flucht aus Deutschland die einzige Überlebenschance war. Das größte gegenseitige Geschenk des jung verheirateten Paars Stein war eine gebrauchte Leica, die größte Chance folgte umgehend: Man glaubte dem jungen Paar, dass es sich bei ihrer Fahrt nach Paris um eine Hochzeitsreise handele.

In Dresden hatte Fred Stein keine Zeit mehr gehabt, um die Arbeit mit der Kamera und dem Filmmaterial zu erlernen. In Paris folgte ein Crash-Kurs: In zwei Stunden brachte es ihm ein deutscher Rechtsanwalt bei. Es war die einzige Möglichkeit, um die "lausigen Zeiten" zu überleben. Lange glaubte man, dass Stein als begnadeter Amateur nur hier und da ein Bild an eine Zeitung verkaufen und damit die Familie finanziell über Wasser halten konnte. Doch er fand durchaus Anerkennung, wie eine erste Ausstellung 1935 in der Galérie de la Pléiade belegt, gemeinsam mit namhaften Kollegen wie André Kertész, Ilse Bing, Man Ray und Dora Maar – eine exzellente Gesellschaft, hatten doch Man Ray und Kertész den ein Jahr älteren und heute weitaus berühmteren Henri Cartier-Bresson beeinflusst.

Und dies berechtigt zur Frage, ob beispielsweise Fred Steins Fotografie eines an einem sonnigen Tag am Seine-Ufer lesenden (oder bei der Lektüre eingeschlafenen?) Mannes aus dem Jahr 1936 nicht ebenso poetisch und aussagekräftig wie ein vergleichbares Bild Henri Cartier-Bressons sei. Beide Fotografen haben spontan verstanden, dass die neue französische Regierung unter Léon Blum und ihre Einführung von bezahltem Urlaub vielen Franzosen eine leichtere Lebensart mit Ausflügen in die Natur, Volksfesten und Sportereignissen bescherten, die vorher nur den Gutsituierten vorbehalten waren. So wurde Cartier-Bressons ikonisches Bild "Dimanche sur les bords de Seine" (Sonntag am Seineufer, 1938) im gleichen Geist aufgenommen wie Steins Lesender.

Ähnlich verhielt es sich mit Nachtaufnahmen von Fred Stein im Vergleich zu dem größten der Pariser Nachtflaneure Brassaï (eigentlich Gyula Halász). Fred Stein nahm 1934 die wunderbare Abendkomposition "Abend in Paris" aus der Hand auf, mit leichter Unschärfe und schräg von hinten einfallendem Licht. Ein Paar ist offensichtlich dabei, an einem etwas dunstigen Abend zu diskutieren, ohne dass sie den Fotografen bemerken. Es ist fraglich, ob Fred Stein die Publikation "Paris la Nuit" (Paris in der Nacht) von Brassaï kannte, die der Liebling der Surrealisten ein Jahr zuvor veröffentlicht hatte. Auf jeden Fall ist der Autodidakt Stein nicht weniger talentiert als die beiden Größen der Vorkriegsfotografie.

1941 verließ die Familie Stein in letzter Minute Paris und konnte sich in Marseille auf einem Dampfer in Richtung New York einschiffen. Hier fand Steins Ehefrau relativ schnell eine Stelle als Lehrerin, während Fred, wie in Paris, ein Fotostudio eröffnete und sich bald einen Namen als Porträtfotograf machte. In seinen Porträts von Hannah Arendt, Erich Kästner, Albert Einstein, Willy Brand und Thomas Mann bewies Stein die seltene Gabe des richtigen Augenblicks, aus dem sich zugleich auf die psychische Verfassung des Porträtierten wie auf seine augenblicklichen Empfindungen schließen lässt. Das galt bereits für die Porträts, die er etwa von André Malraux oder Bertolt Brecht 1935 und 1936 in Paris machte.

Zu Recht schrieb ihm Hannah Arendt 20 Jahre, nachdem er sie 1944 fotografiert hatte: "... ich bin der ehrlichen Meinung, dass Sie einer der besten zeitgenössischen Fotografen sind." Mit 58 Jahren starb Fred Stein 1967 in New York, in Europa fast gänzlich vergessen. Umso verdienstvoller ist die Publikation des Heidelberger Kehrer-Verlags.

Info: Fred Stein: "Dresden, Paris, New York". Deutsch, English. Hrsg.: Dawn Freer. Texte: Rosemary Sullivan, Theresia Ziehe, Cilly Kugelmann, Gilles Mora. Kehrer-Verlag, Heidelberg. 128 Duplexabbildungen; 200 Seiten, 39,90 Euro.