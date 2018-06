Von Heide Seele

Heidelberg. Herzallerliebst sind die fast quadratischen Arbeiten im Format 27 x 33 cm. Mit ihren scheinbar einfachen, aber dennoch differenzierten Pflanzen- und Früchtemotiven fallen sie in der Heidelberger Altstadtgalerie p13 dem Besucher sofort ins Auge. Stilistisch sind die Bilder von den Darstellungen in Öl nicht allzu weit entfernt und lassen sich wie diese dem Genre "Nature morte" zuordnen. Die gegenwärtige Präsentation erinnert an eine Stilleben-Veranstaltung von 2013, an der die Künstlerin ebenfalls beteiligt war. Jetzt ehrt Kristina Hoge die aus San Sebastian stammende und seit Jahren in Walldorf lebende Susana Reberdito mit einer Einzelschau.

Die Werke sind so locker gehängt, dass sie "atmen" können. Die Künstlerin, die in Santander und Madrid studiert hat, imponiert wieder mit Ölbildern, die eine klassisch-zeitlose Ausstrahlung aufweisen. Diese wird auch durch die in mehreren Schichten aufgetragene Farbe gefördert. In deren hell leuchtenden Grund kratzt die Malerin hinein und modelliert ihre ruhigen Szenen dann frei aus Linie und Farbe. Sie vereinfacht Pflanzen und Früchte, so dass sich eine fast plakative Wirkung ergibt. Das trifft auf die "Naranjas" (Apfelsinen) wie auf die Plátanos (Bananen) zu, die in schlicht geformten Schalen liegen. So ein Naranja-Stilleben weist dann schon mal ein Format von 112 x 146 cm auf, aber auch im kleineren Ausmaß von 48 x 56 cm erzielt die Künstlerin eine erstaunliche Wirkung. Besonders hingewiesen sei auf die "Naranjas con Botella y Flores" (Apfelsinen mit Flasche und Blumen), ein Hochformat, das den Besucher spontan anzieht. Susana malt mit breiten Konturen, und die eleganten Linien erscheinen wie aus einem schwungvollen Gestus heraus entstanden. Die Malerin arrangiert ihre wiederkehrenden Motive mit Bedacht und verleiht ihnen dadurch Gewicht. Frohsinn, Optimismus und ein sehr sicheres Formgefühl kennzeichnen diese Stillleben. Sie attestieren ihrer Schöpferin nicht nur eine eigene Handschrift, sondern auch ein sicheres Gespür für Dynamik.

Info: galerie p 13, Pfaffengasse 13, 69117 Heidelberg. Bis 17. Juni.