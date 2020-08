Von Matthias Roth

Heidelberg. Leere Züge, oder Menschen, die allein und mit Mund-Nasenmaske breite Treppen herunter schreiten oder einsam auf einen Bahnhof schauen. Der Kontakt zur Außenwelt scheint nur noch übers Handy aufrecht zu erhalten. Keine Frage, diese Bilder sind in einer extrem sonderbaren Situation entstanden, zur Zeit des Lockdowns zu Beginn der Corona-Krise. Die Fotografen Berna Gülerbasli und Sebastian Schäuffele hielten die Situation fest, als sie für alle noch neu war und es nicht leicht fiel, damit umzugehen.

Dabei berühren diese Aufnahmen, die teilweise mit Doppelbelichtungen und Texten arbeiten und dann mit weißer Acrylfarbe übermalt wurden, auf ganz merkwürdige Weise: Einerseits scheint dieser Lockdown noch so nah – er ist ja erst ein paar Monate her –, auf der anderen Seite beschwören gerade die Bilder, die schwarz-weiß auf Leinwand aufgezogen und übermalt wurden, eine Art Historizität: Das scheint alles schon Geschichte. Eine trügerische Sicherheit.

Berna Gülerbasli wurde in Izmir geboren und zunächst auch dort ausgebildet, bevor sie nach Stuttgart an die Kunstakademie kam. Hier lernte sie den aus Schwäbisch Hall stammenden Sebastian Schäuffele kennen. Heute sind sie beide Lehrbeauftragte an der PH Heidelberg und Dozenten an der Akademie Schloss Rotenfels. Als Künstlerduo "Art-Endise" arbeiten sie seit 2006 zusammen. Neben der Fotografie und Grafik gehören Videoarbeiten und Performances zu ihrem Œuvre. Die Willibald-Kramm-Preisstiftung nominierte sie und lud sie zu einer kleinen Ausstellung im oberen Foyer der Stadtbücherei Heidelberg ein, wo beide nun 14 zum Teil großformatige Arbeiten unter dem Titel "Dynamik des Stillstands" zeigen.

Die Leere ist sinnfällig und schafft so etwas wie eine "Corona-Ästhetik". Selbst die Aufnahme der heruntergekommenen Rückseite eines alten Wohnhauses signalisiert zwar durch die große Zahl von TV-Schüsseln oder vereinzelten Gardinen, dass hier noch Menschen leben, aber signifikant ist nur ihre Abwesenheit, vor allem auch die der Kinder. Das Bild entstand zwar in Istanbul, wie die Künstlerin erzählt, könnte aber auch in jeder anderen Großstadt, in die man etwa mit dem Zug hineinfährt, aufgenommen worden sein.

Die einzige Fotografie, die Menschen in größerer Zahl zeigt, ist vor Corona entstanden und zeigt einen Flashmob mit auf dem Boden liegenden, verhüllten Leibern, die von einer Schar irritierter Zuschauer beobachtet werden. Hier ist die Situation vorhergesehen, als beispielsweise in New York Kühlwagen mit Leichen in Seitenstraßen geparkt wurden, weil der Abtransport zu improvisierten Massengräbern ins Stocken geraten war. Den Zuschauern hier sind Entsetzen genauso wie Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben. Kunst reagiert meist nicht direkt auf die Realität, doch hier scheint sie in einer Gruppen-Aktion vorweggenommen und in einem Bild festgehalten, das erst im Nachhinein seine eigentliche Bedeutung offenbarte.

Info: Heidelberger Stadtbücherei, oberes Foyer. Zugänglich während der Öffnungszeiten der Bibliothek, bis 15. September.