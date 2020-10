Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Im Mai dieses Jahres starb im Alter von 94 Jahren der große französische Film- und Theaterschauspieler Michel Piccoli, der in seinem langen Leben in weit über 200 Kinofilmen mitwirkte und mit den bedeutendsten Filmschaffenden seiner Zeit zusammenarbeitete. Sein hintergründiges, unberechenbares Spiel machte seine Figuren stets etwas unnahbar in ihrer Mischung aus Leichtigkeit und Wehmut, Charme und Perversion. Aber auch das Anarchische und Absurde fand Eingang in die Darstellungskunst dieses "melancholischen Flaneurs des Kinos".

Im Rahmen der Französischen Woche widmet der Deutsch-Französische Kulturkreis (dfk) in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Medienforum Michel Piccoli nun eine fünfteilige Filmreihe. Die ausgewählten Filme, die ein zeitliches Spektrum von 30 Jahren umfassen, werden im Karlstorkino (zwischen dem 10. und 16.10.) jeweils im Original mit Untertiteln präsentiert und von Einführungen und Diskussionen begleitet. Eröffnet wird die "Hommage an Monsieur Cinéma", als der er in einem Film von Agnès Vardas fungiert, am 10. Oktober mit Louis Malles Ensemblefilm "Eine Komödie im Mai" (Milou en mai); aus Platzgründen allerdings im Saal des Karlstorbahnhofs.

Ungewöhnlich leicht und umtriebig zeigt sich Piccoli in dieser melancholisch-heiteren Gesellschaftskomödie über den Niedergang der Bourgeoisie und das Scheitern der 68-Revolte. Als diskret perverser Kuppler hingegen ist er in Luis Buñuels abgründigem Film "Belle de jour – Schöne des Tages" an der Seite von Catherine Deneuve zu sehen. In den beiden anspielungsreichen Ehedramen "Die Dinge des Lebens" von Claude Sautet und "Die Verachtung" von Jean-Luc Godard verkörpert Michel Piccoli wiederum zwiegespaltene Männer, die sich, geplagt von Ängsten und Selbstzweifeln, nicht recht zu entscheiden wissen. Romy Schneider und Brigitte Bardot sind hierbei seine attraktiven Filmpartnerinnen.

Info: www.karlstorkino.de