Von Jesper Klein

Heidelberg. Beim 4. Philharmonischen Konzert wird die schwedische Komponistin Lisa Streich mit dem Heidelberger Künstlerinnenpreis ausgezeichnet. Der von der Stadt verliehene Preis ist mit 5000 Euro dotiert, er wird jährlich ausschließlich an Komponistinnen vergeben. Im Konzert (weitere Termine am 24. und 27. Februar) präsentiert sich Lisa Streich mit ihrer Komposition "Himmel".

Frau Streich, über "Himmel" sagen Sie: "Die Töne setzen sich wie mit Pinselstrichen zu Farbwelten zusammen." Wie muss man sich das vorstellen?

Die Idee für das Stück kam mir, als ich in Rom gelebt habe. Dort war ich immer fasziniert vom Himmel, weil er so artifiziell schön ist mit seinen verschiedenen Farben. Wie ein Gemälde schaut er auf einen hinab. Dann habe ich versucht, das in Musik umzuwandeln. Es ist nicht so, dass die Akkorde eine Grundfarbe haben – rot, gelb oder blau. Es geht um Farbmischungen und darum, dass sich die Farben verändern. Diese Herangehensweise verwende ich oft. Ich habe Chorklänge analysiert, meist von Laienensembles, bei denen die bekannten Intervalle etwas unrein gesungen werden, besonders intoniert werden oder eine besondere Stimmfarbe haben. So versuche ich, den Ausdruck der Stimme mit hineinzunehmen in die Instrumentalmusik. "Himmel" habe ich zu Corona-Zeiten geschrieben. Ich habe es so empfunden, dass mein normaler Alltag, der einen im Trott hält, weggebrochen ist. Also musste man sich seinen eigenen Trott bilden.

In dem Stück verwenden Sie Vierteltöne. Liegt darin der Versuch, die Unreinheiten des Singens nachzubilden und mit ihnen zu spielen?

Genau das ist es. Unrein würde ich es aber nicht nennen, vielmehr "echt". Der Ablauf ist meist so: Ich suche mir einen besonderen Klang, zum Beispiel auf YouTube und analysiere ihn dann. Wenn man sein Spektrum genauer betrachtet, erkennt man Dinge, die sehr leise sind, vor allem in höheren Registern. Diese besonderen Schattierungen versuche ich zu amplifizieren. Es geht nicht darum, ein Abbild zu schaffen. Ich erkläre das gerne mit dem Bild von "The Perfect Tomato" von Sally Mann. Im Fokus sind Tomaten zu sehen. Dann steht da noch ein Kind, das die Hände hochstreckt. Das ist unscharf und verschleiert, es wirkt fast wie eine Engelsfigur. Doch das Kind ist das eigentlich Interessante, obwohl es nicht im Fokus ist. So sehe ich auch meine Akkorde. Die Tomaten wären dann zum Beispiel eine kleine Moll-Terz.

Sie sprechen viel von Farben, betrachten den Himmel als ein Gemälde. Welche Rolle spielen Farben für Sie beim Komponieren? Nicht nur als "Klangfarben", sondern als tatsächliche.

Ich betrachte Akkorde stark in Verbindung mit Farben, ohne dass mir je bewusst geworden wäre, dass ich Synästhetikerin bin. Aber wenn ich ein Stück beschreiben muss, zum Beispiel für den Verlag, spreche ich sehr oft von Farben. Ich versuche, meine Musik darüber zu erklären, weil ich denke, dass andere dann besser verstehen, was ich meine. Ob das tatsächlich so ist, ist eine andere Frage.

Welche Farben hat Ihr "Himmel"? Und hatten Sie dabei einen konkreten im Kopf?

Es ist viel lila und blau und am Ende kommt noch ein bisschen gelb dazu. Es ist ein römischer Himmel, aber es könnte jeder Tag sein, jede Jahreszeit, jede Uhrzeit. Das Besondere ist der Smog. Dieses verschleierte Rosa, das es auch in Paris und in anderen Großstädten gibt.

Welche Rolle spielen die Natur auf der einen Seite und das Analytische auf der anderen für Ihre Werke?

Ich versuche, in den Dialog zu treten mit der Musik. Das ist der erste Schritt, von dem ich weitergehen kann. Es geht mir gar nicht so sehr darum, der Schöpfer oder der Komponist zu sein. Ich sehe mich nicht als Naturverliebte und bin auch nicht besonders mathematikaffin. Musik hat für mich mit dem Leben zu tun. Sie kann Zeiten, Menschen und Gedanken verbinden. Das ist das Schöne an ihr.

Was würden Sie dem Publikum mit auf den Weg geben, bevor es Ihr Stück hört?

Ich möchte dem Zuhörer seine eigene Auffassung der Musik ermöglichen. Jeder hört etwas anderes, das hängt auch von der aktuellen Lebenssituation ab. (überlegt) Es geht um Gegensätzliches, viel Lautes und viel sehr Leises.

Mit dem Künstlerinnenpreis erhalten Sie eine Auszeichnung, die nur an Frauen verliehen wird. Bei der Berlinale hingegen hat man die Geschlechterkategorie gerade abgeschafft. Was ist der richtige Weg?

Das ist eine ganz schwierige Frage. Grundsätzlich sind es tolle Frauen, die den Preis bisher erhalten haben. Ich freue mich darüber, mich dort einreihen zu dürfen und genauso freue ich mich, nun zum ersten Mal in Heidelberg zu sein. Wir sind noch nicht bei Gleichberechtigung angelangt. Ganz praktisch betrachtet, haben Frauen in meinem Alter oft Kinder und freuen sich über eine solche Unterstützung. Ich lebe in Schweden, dort haben Frauen finanziell praktisch keine Nachteile mehr durch den Nachwuchs. In anderen Ländern ist das nicht so.

Hat man es als Komponistin in Schweden also leichter als in Deutschland?

Es ist in just dieser Hinsicht als Frau einfacher, weil die Kindererziehung sowohl bei Männern als auch bei Frauen liegt und Teilzeitarbeit bei beiden Geschlechtern ganz normal ist. Der Gender Pay Gap ist jedoch auch in Schweden vorhanden.