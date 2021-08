Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Wolfgang U. Eckart ist am Montag im Alter von 69 Jahren in Heidelberg gestorben. Wie die Universität Heidelberg mitteilt, war der Arzt, der von 1992 bis 2017 das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin geleitet hat, lange Zeit schwer krank gewesen. Trotzdem habe sich Eckart bis zuletzt mit herausragendem Engagement für die gesellschaftliche Diskussion schwieriger medizingeschichtlicher und ethischer Fragen eingesetzt.

Dabei scheute Eckart nicht davor zurück, die Schattenseiten seiner Profession an die Öffentlichkeit zu bringen. Der für seine spannenden Vorträge bekannte Medizinhistoriker thematisierte zum Beispiel die rabiate Art, mit der deutsche Ärzte und ihr Personal während des Kolonialismus Menschen in Afrika, Asien und Südamerika behandelt hatten. Dass ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde, hat aber vor allem mit seiner Aufarbeitung medizinischer Gräueltaten zur Zeit des Nationalsozialismus zu tun.

Speziell die dunkle Rolle der Universitätsmedizin als Vollzugsgehilfin des NS-Regimes brachte er, gegen zahlreiche Widerstände, ans Licht. Eine traurige Gewissheit, die dabei zutage trat: Nicht alle Grausamkeiten, die Ärzte im Namen der NS-Medizin begingen, waren ihnen auch von den politischen Machthabern aufgezwungen worden. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer fand im Rahmen der Verdienstkreuzverleihung dankende Worte für Eckarts kompromisslose Aufklärung: "Sie haben auf extrem schwierigem Gebiet Pionierarbeit geleistet", sagte Bauer während der Feierstunde im Mai 2016.

Auch Wolfgang U. Eckarts Zuhörer und Leser schätzten seinen Mut. Dass seine Vorlesungen oft überfüllt waren, hat sicher auch damit zu tun, dass der Wissenschaftler selbst kuriose Themen unterhaltsam aufzubereiten wusste. In Erinnerung bleiben wird Heidelbergern die Vorlesungsreihe "Medizin am Abend" von Universitätsklinikum und Rhein-Neckar-Zeitung, in der sich Eckart in einem Vortrag mit der Rolle der Medizin in Märchen auseinandersetzte. Vielleicht war es kein Zufall, dass der humorvolle Professor damals, im November 2017, "Das tapfere Schneiderlein" als sein Lieblingsmärchen bezeichnete.

In seinen 25 Jahren an der Universität Heidelberg widmete sich Eckart sowohl ungewöhnlichen Gebieten wie der Kultur- und Sozialgeschichte der Tuberkulose in Roman und Oper, als auch so ernsten Themen wie der Palliativmedizin oder dem ärztlichen Umgang mit Gewalterfahrungen und Traumata. Als Initiator des Projekts "Menschenwürde" sensibilisierte er Oberstufenschüler für die belastenden Fragen rund um die Wahrung der Menschenwürde an Lebensanfang und -ende. Für die Lehre in seinem Fach ist Wolfgang U. Eckarts Standardwerk "Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin" hervorzuheben, das inzwischen in der achten Auflage vorliegt.

Auch im Ruhestand blieb der 1952 im westfälischen Schwelm geborene Medizinhistoriker aktiv. So zog er im Dezember 2020 in einem Deutschlandfunk-Interview Parallelen zwischen der Cholera-Pandemie des 19. Jahrhunderts und der Corona-Pandemie. In der ihm eigenen pointierten Art wies er darauf hin, dass es damals bereits Verschwörungstheorien um die Entstehung der Seuche gegeben habe. Im SWR war Eckart noch vor wenigen Wochen zu hören, als es um das Thema Impfstoffentwicklung ging.