Von Franz Schneider

Heidelberg. Im Versuch, diesen Nachmittag zu beschreiben, könnte man damit anfangen, dass die von Rainer Kern und Volker Doberstein initiierte Reihe fiktiver Begegnungen von Jazzgrößen mit Billie Holiday und Doris Day in die dritte Runde gelangt ist. Dabei wirkten die Schauspielerinnen Simone Müller und Sheila Eckhardt als Co-Autorinnen mit.

Eigentlich aber müsste man damit beginnen, wie der zweiteilige "Monolog: Auch Ich" verfasst eben von Simone Müller und zu Beginn eingesprochen aus dem Off, auf einen wirkt. Ein Szenario so unheimlich wie bedrohlich, da Traum und Realität zugleich völlig real scheinen. Der erste Teil handelt davon, wie eine junge Schauspielerin ihre Identität an die sozialen Netzwerke verliert, der zweite von einer Vergewaltigung am Set. Durch Simone Müllers kraftvolle Stimme formt sich das Gehörte scheinbar zu einer Greifzange, die alles Sonstige umfasst.

Obwohl natürlich die Lebensgeschichte einer Billie Holiday das alles weit überbietet. Die folgende, von Sheila Eckhardt und Sophie Melbinger abwechselnd vorgetragene szenische Lesung lässt kaum etwas von der Lebens- und Leidensgeschichte der Sängerin aus: die Grausamkeit ihrer Jugend, der allgegenwärtige Rassismus, die Umstände ihres Sterbens. Doch dagegen dann ihre Kunst, hier beispielhaft exerziert an ihren "Strange Fruits", das Leben zu singen, immer völlig bei sich selbst.

Bezüglich Doris Day konnte dieser Nachmittag das gängige Bild von Mr. Propers Ehefrau deutlich korrigieren, nämlich ihre herausragenden Qualitäten als Jazzsängerin hörbar machen. Ein großes Verdienst auch von Sheila Eckhardt, die mit "Secret Love" großartig einen ihrer berühmtesten Songs interpretierte, am Klavier natürlich begleitet vom schon legendären Paata Demurishvili. Was weiterhin einen noch berührte, war Doris Days Unerschrockenheit, sei es, als sie, nicht so bekannt, ihren Sohn vor Charles Manson schützte, sei es, schon eher bekannt, den Aids-kranken Schauspieler-Kollegen Rock Hudson in ihrer Talkshow auftreten ließ.

Es war die große Leistung aller am Projekt Beteiligten, an zwei Persönlichkeiten zu zeigen, wie Erfahrung, Engagement und Hingabe an die Musik eins werden können, so verschieden es im individuellen Fall auch verläuft. Immer beeindruckend dabei die sprachliche Eleganz und der leichtfüßig präsentierte Materialreichtum der Texte. Da konnte dann Überraschungsgast Marc Huschke nur noch zum Mond fliegen.

Sehr einfühlsamer warmer Applaus darum für ein Projekt, das im Verlauf seiner dreistufigen Entwicklung nicht nur ein Jazz-, sondern auch ein großes Theater-Potenzial entfaltet hat, das den kleinen Rahmen des tikk-Theaters sehr durchbog. Keine Fortsetzung folgt, doch ein schönes kleines Buch ist daraus geworden. Zudem wurde Neues versprochen.

Info: Volker Doberstein, Sheila Eckhardt, Simone Müller: "Die Einsamkeit im Leuchten. Billie Holiday & Doris Day". Verlag dreizehnodervierzehn, Karlsruhe 2019. 100 S., 15 Euro.