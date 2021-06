Von Matthias Roth

Heidelberg. Susy und Patrick, zwei Halbbüsten aus massivem Sequoiaholz, dominieren einen der Räume im Heidelberger Kunstraum Vincke-Liepmann durch ihre reine Präsenz. "Es war nicht leicht, sie herzubringen, denn sie wiegen auch ordentlich was", sagt der Galerist. Die halbnackten Körper sind relativ grob aus dem Stamm gehauen, mit Kettensäge und Beil rückte Hannes Mussner, Jahrgang 1989 und in Bozen geboren, dem rötlichen Holz zuleibe, das vom Mammutbaum aus Kalifornien stammt, aber in seiner Heimat gewachsen ist, wie er versichert. Dennoch sind Gesicht, Hände und Finger durchaus filigran gearbeitet, Haare und Bikini mit Acrylfarbe bemalt.

Physiognomie und Körperbau sind in erschreckender Weise durchschnittlich, und, obwohl schon 2019 entstanden, scheinen beide bereits Corona-Speck angesetzt zu haben. Sie sind also sehr realistisch modelliert - und doch: Ihr Blick geht starr ins Leere, und das Holz begann zu arbeiten, zeigt tiefe Risse. Einige Schrunden mussten ausgebessert werden. "Die menschliche Figur fasziniert mich", sagt der Künstler, der in Karlsruhe bei Stephan Balkenhol studiert und dessen Handschrift man hier schon durchscheinen sieht. Aber auch die Schnitzkunst Tirols spielt in die Arbeit Mussners hinein, etwa bei den beiden sehr schönen Figuren mit Speer und Astronautenhelm ("Es werde Licht"), die aus Zirbelkiefernholz gefertigt sind, oder bei "Abraxas", bestehend aus einem kleinen Mädchen, das sich einem großen schwarzen Hund nähert: Gefahr oder Zutrauen sind hier in der Schwebe, die Berührung geschieht wie bei Michelangelo nur "fast".

Der scheinbare Realismus erfährt so etwas Unheimliches, zeigt eine Wirklichkeit hinter der Realität, die auch den Bildern Elisa Runggers, 1997 ebenfalls in Südtirol geboren, eigen ist. Rungger studiert auch in Karlsruhe und malt hauptsächlich in Öl. Skizzen fertigt sie auf Papier an, die z.T. großformatigen Gemälde dann auf Leinwand: Man kann hier das eine mit dem anderen vergleichen. Dabei ist es ihr wichtig, zunächst einen Farbklang zu finden, den sie dann unverändert beibehält. Ausgehend von meist anonymen Fotos gestaltet sie Räume und Personen aber nicht fotorealistisch, sondern mit welligen Geraden und formverzerrten Gesichtern. Als würde sie die Welt durch eine deformierte Glasscheibe betrachten, verschmelzen hier Formen und Farben wie im Traum. Mit dem Werk ihres Karlsruher Lehrers Franz Ackermann haben diese Bilder nichts gemeinsam: Sie sind viel subtiler.

Dabei entstehen ihre Arbeiten in einem langen, ungestörten Prozess. Etwa drei Wochen malt sie an einem Bild und gelegentlich in beinah altmeisterlicher Manier: Ein Knie, ein Fuß zeigen echte Könnerschaft. Aber das Psychologische, Unterbewusste, Surreale überwiegt. Die Figuren sind oft allein, sitzen am Tisch bei einer Kanne Tee oder chillen auf einer Couch. Der Arm eines jungen Mannes scheint sich zur jungen Frau, die mit ihm "Auf dem Sofa" (Bildtitel) sitzt, hinzuschlängeln, die andere Hand gleicht einer Löwenpranke. Trautes Heim, Glück allein sieht anders aus!

Info: "Immagine e somiglianza" (Bild und Ähnlichkeit) im Kunstraum Vincke-Liepmann Heidelberg, Häusserstraße 25, bis 25. Juli.