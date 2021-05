Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Bücher und Wasser? Mit dem badewannentauglichen Lesestoff aus der Edition Wannenbuch stellt das kein Problem mehr dar. Der jüngste Neuzugang im Sortiment des sächsischen Verlages spielt in Heidelberg: "Schachmatt für den Entenkönig". Zum Erscheinen des achtseitigen Kunststoff-Büchleins haben wir Autorin Claudia Schmid interviewt. Es ergab sich ein spritziges Gespräch über Rosenbäder, Wassertemperaturen und die effektivste Art und Weise, die RNZ mit in die Wanne zu nehmen.

Gratulation zum ersten Wannenbuch, Frau Schmid. Wann sind Sie denn das letzte Mal selbst ins warme Nass gestiegen?

Dankeschön für die Gratulation! Ich habe mich bei der Buchmesse in Frankfurt in die Wannenbücher verknallt und jetzt habe ich ein eigenes. Das entzückt mich außerordentlich. Ins warme Nass stieg ich zuletzt gestern Abend, bevor ich mich zu Bette begab.

Claudia Schmid.Foto: Jürgen Schmid

Musik, Duftkerzen, ein Buch oder vielleicht sogar die RNZ? Was gehört für Sie zu einem gelungenen Badewannen-Aufenthalt zwingend dazu?

Kerzen gehören für mich zum Wannenbad dazu und selbstverständlich ein ganz besonderer Badezusatz, aber auch unbedingt Lesestoff! Ich bin selbst eine extreme Wannen-Leserin. Die RNZ im Print-Format zu lesen, wäre in der Wanne allerdings eine beinahe akrobatische Herausforderung. Vielleicht im Wannenbuch-Format? Auf dem Tablet will ich nicht mit nassen Händen tippen oder wischen. Aber RNZ-Podcast hören in der Wanne ist natürlich ebenfalls eine sehr feine Angelegenheit.

Asterix-Schöpfer Goscinny lehrt uns, dass Kleopatra in Milch gebadet hat, in American Beauty nimmt Mena Suvari ein Rosenbad, Loriot ließ Müller-Lüdenscheidt und Dr. Klöbner dagegen im Trockenen sitzen. Haben Sie vorm Schreiben recherchiert, wie andere Autoren vor Ihnen den Kulturraum Badewanne ergründet haben? Gab es vielleicht Vorbilder für Sie?

Rosenbad klingt richtig gut! Vorbilder beim Baden? Wer braucht denn so was! In puncto Entspannung in der Wanne bin ich ein absolutes Naturtalent.

Claudia Schmid wohnt seit 30 Jahren in der Metropolregion Rhein-Neckar und schreibt Kriminelles, Historisches, Reiseberichte, Hörspiele, Kurzgeschichten und Theaterstücke. Außerdem ist die Autorin Ehren-Kriminalkommissarin der Polizei Mannheim-Heidelberg. Im Rahmen der Heidelberger Literaturtage findet am Sonntag, 13. Juni, um 14 Uhr ein literarischer Spaziergang mit Claudia Schmid statt. Treffpunkt ist der Brunnen am Universitätsplatz. (dasch)

Inhaltlich bleibt Ihr Krimi dem Thema Baden treu – Schauplatz ist das Entenrennen auf dem Neckar. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Ich habe Heidelberg als Schauplatz des Showdowns gewählt, da ich den Heidelberger Autorinnen und Autoren sowie der GEDOK Heidelberg angehöre und deshalb das Büchlein in dieser Stadt handeln lassen wollte. Bei Dreharbeiten zu der Serie "Hotel Heidelberg" war ich mehrfach als Komparsin dabei und habe den Blick vom Garten des "Hotels" hinüber zum Schloss genossen. Die Idee mit dem Entenrennen entstand beim entspannten Herumalbern im Familienkreis. Ich vermute, unsere Nachbarn wussten aufgrund des Lach-Pegels schon früh, dass etwas Humorvolles entsteht.

Nun sind die Bücher der Edition Wannenbuch kurz gehalten, damit die Finger beim Umblättern nicht allzu schrumpelig werden. War es eine Herausforderung, einen ganzen Krimi auf nur acht Seiten zu erzählen?

Ich liebe Kurzkrimis! Neben mehreren Büchern habe ich bislang ungefähr 60 Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien veröffentlicht, das verschafft etwas Übung. Im Kurzkrimi wird ein Thema kurz und knackig auf den Punkt gebracht und wie mit Blitzlicht ausgeleuchtet. Charly, die Wannenbäder zu genießen versteht und sich von ihrem Konkurrenten nicht die Butter vom Brot klauen lässt, hat viel Spaß beim Plotten bereitet. Außerdem gibt es da noch eine offene Rechnung zwischen den beiden.

Das Wichtigste zum Schluss: Für viele gibt es nur kochend heiß oder zu lau. Haben Sie einen Tipp für leidgeplagte Wanneninsassen, die Probleme mit der richtigen Wassertemperatur haben?

In der Mitte liegt die Weisheit! Extreme, egal in welcher Hinsicht, schaden ausdrücklich der Gesundheit. Das sagen nicht nur Ärzte und Apotheker.

Info: Claudia Schmid: "Schachmatt für den Entenkönig". Edition Wannenbuch, 2021, 8 Seiten, 5,95 Euro.