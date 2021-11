In der „guten Stube“ der Heidelberger Universität: Ortrud Westheider am Pult der Alten Aula. Die Direktorin des Potsdamer Museums Barberini hielt beim Jahrestreffen des Freundeskreises des Kurpfälzischen Museums den Festvortrag über Hasso Plattners kostbare Impressionisten-Sammlung. Seine Schätze werden als Dauerleihgabe im „Barberini“ gezeigt. Foto: Philipp Rothe

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Es gehört zu den Höhepunkten auf dem Heidelberger Kulturkalender: das Jahrestreffen des Freundeskreises des Kurpfälzischen Museums. Jedes Mal laden der Mäzen und Freundeskreis-Vorsitzende Manfred Lautenschläger und der Museumsdirektor Frieder Hepp prominente Experten befreundeter Institutionen zu einem Festvortrag nach Heidelberg ein, um anschließend im edlen Ambiente des "Kurpfälzischen" bei Häppchen, Schlückchen und klangschönen Intermezzi die Salon-Kultur hochleben zu lassen. Wenn es diese Jahrestreffen nicht schon längst gäbe, man müsste sie schleunigst erfinden.

Als Referentin trat diesmal mit Ortrud Westheider die Direktorin des vor fünf Jahren nach friederizianischem Vorbild in Potsdam nachgebauten Palais Barberini ans Pult der Alten Aula, um in der "guten Stube" der Heidelberger Universität die exquisite Impressionisten-Sammlung des SAP-Mitbegründers und "Barberini"-Bauherren Hasso Plattner vorstellen.

Was für ein Bilderreigen! Vor gut einem Jahr wurde die Kollektion aus 103 Meisterwerken von Claude Monet, Camille Pissaro, Alfred Sisley und Pierre-Auguste Renoir sowie deren Kollegen Paul Cézanne, Berthe Morisot und Gustave Caillebotte präsentiert, ergänzt um Werke der Spätimpressionisten Paul Signac, Henri-Edmond Cross und des noch ganz jungen Picasso.

Ortrud Westheider erläuterte, wie sich diese Künstlergruppe in der freien Natur inspirieren ließ, wie sie das flirrende Licht und das changierende Farbenspiel auf die Leinwand zauberten. Zugleich wurden sie auch beeinflusst von den gewaltigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformationsprozessen während der Ära Napoleons III. und durch den Stadtumbau von Paris nach den Plänen Baron Haussmanns.

"Es gibt keine vergleichbare Sammlung, die impressionistische Landschaftsmalerei so umfangreich präsentiert", stellte die Potsdamer Museumsdirektorin kategorisch fest. Allein von Monet würden 34 Arbeiten in Potsdam gezeigt, nur in Paris gäbe es mehr. Auch zwei Werke der legendären Seerosen-Serie konnte Plattner erwerben, und im April 2019 sicherte er sich bei Sotheby’s in New York sogar noch Monets Getreideschober vor untergehender Sonne. Bei 110 Millionen Dollar fiel der Hammer des Auktionators.

Dass all diese Werke nun der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und gleichzeitig die Provenienzforschung vorangetrieben wird, gehört zu den ganz großen Pluspunkten des Barberini. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja sogar eine weitere Zusammenarbeit zwischen dem Potsdamer Haus und dem Kurpfälzischen Museum. Beim Festakt raunte Frieder Hepp zumindest von einem Projekt mit dem Arbeitstitel "Sonne, Wolken, Wasser". Warten wir’s ab.

Heidelbergs Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson beschwor in seinem Grußwort den bürgerschaftlichen Geist des traditionsreichen Museums-Freundeskreises, und für die musikalisch passenden Impressionen sorgten die Violinistin Isabel Steinbach, der Pianist Franz Wassermann – und anschließend im Rahmen der Sonderausstellung "Frauenkörper" auch die von Wassermann geleitete Camerata Carolina. Faszinierende Klänge zu faszinierenden Gemälden – was will man mehr!?