Von Matthias Roth

Heidelberg. Schön, dass es für alles eine Schublade gibt, selbst wenn sie mal schlecht passt. Das schafft Ordnung im Kopf. Bei genauerem Hinsehen verflüchtigen sich die Kategorien dann schnell, aber das ist Teil des Ordnungsprinzips: Der Blick hinter die Fassaden ist immer verstörend. Und das bringt uns weiter.

"Drone-Music" ist schwierig zu beschreiben. Das Etikett entstand, weil andere offenbar nicht mehr funktionierten: Minimal-, Meditative oder "Freie" Musik – das schien plötzlich nicht mehr passend. "Drone", das Wort selbst, hat im Englischen viele Bedeutungen. Heißt Drohne, aber auch Basspfeife, Summen, Dröhnen.

Der erste, der den Begriff für seine Musik benutzte, war La Monte Young, US-Amerikaner Jahrgang 1935 und dem Kreis um Terry Riley und John Cage zuzurechnen. Er reduzierte seine Musik in den 60er Jahren auf einzelne Töne oder Intervalle, dehnte diese aber in ihrer klingen Dauer enorm aus: über Stunden, Tage, Wochen. Die zeitliche Dimension wurde neu erfahrbar.

Die Cellistin Anja Lechner und ihre Mitmusiker führen die Idee dieser Musik, die sich ohne große Veränderungen nur einem spezifischen Klang widmet, ins Heute. Bei Enjoy Jazz (EJ) traten sie nun zum wiederholten Mal auf, diesmal im Betriebswerk. Erstmals wurde dabei ein EJ-Konzert im Live-Stream verbreitet, und hier kam die Wortbedeutung als "Drohne" ins Spiel: Jeder Zuschauer konnte eigene "Drones" beisteuern, also kurze Klangideen, die dann wiederholt werden und die Basis für Improvisationen abgeben. Man hörte auch tatsächlich mal Schreibmaschinengeklapper, das ins Live-Spiel der Musiker integriert wurde. Neben Anja Lechner spielten Bassist Björn Meyer und Schlagzeuger Michele Rabbia. Könner und feinnervige Klangkünstler, die auf kleinste Anregungen reagieren.

An der Grenze des Hörbaren agierend, geriet dieses Konzert zu einer Zeit der Achtsamkeit. Virtuos wurde es im Mittelteil mit Bach’schen Cello-Arpeggien oder zarten, zweistimmigen Basslinien, zu denen der Perkussionist zwei Metronome in unterschiedlichen Tempi laufen ließ. Das Wenige wurde da so viel, die Zeit schien stillzustehen. Aber nach 67 Minuten war Schluss. Mancher mochte es bedauern.