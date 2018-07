Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. Baden-Württembergs Kunstszene ist geprägt durch ihre Akademien in Karlsruhe und Stuttgart. Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe stellt in ihrer Wanderausstellung nun 23 Meisterschüler mit einer Auswahl ihres spannenden Oeuvres im Heidelberger Kunstverein vor. Wichtig sei es, wie dessen Direktorin Ursula Schöndeling anmerkte, dass auch in dieser Region bekannt wird, was in den Akademien entsteht. Ein deutlicher Schwerpunkt liegt auf der Malerei, wenn auch Skulptur, Video und Performance vertreten sind. Die "neue" Malerei ist radikal individualistisch, mal gegenständlich, meist abstrakt.

Wang Hailin hat schon in China vier Jahre freie Kunst studiert. Ihre Gemälde geben auf besondere Weise Natur wieder. In Karlsruhe war sie fasziniert von städtischen Parks. Sternenhimmel bei Nacht, Gräser, welkende Blätter vor Farben wie aus dem Märchen, spiegeln Wang Hailins subjektives Naturerleben.

In gewisser Weise schließen sich die Acryl- und Ölmalereien Stephanie Deuters (Jahrgang 1986) an. Mit ihren großformatigen Werken gelingt es ihr, ein Seherlebnis beim Betrachter auszulösen: Die fast weißen Bilder mit pastellfarbenen Farbakzenten scheinen im Licht zu flirren und zu schweben.

Vivian Eckstein (Jahrgang 1989) beeindruckt mit einer Malerei, die losgelöst von Inhalten und Assoziationen ist. Ihr Malprozess ist intuitiv, beginnt am Anfang oft in einem Moment der Verunsicherung. Die Bilder ziehen in Bann, leuchtende Farben und bewegte Formen finden ihre Sprache. Nathalie und Alexander Suvorov-Franz, beide in Russland geboren, setzen sich mit der Geschichte und den Möglichkeiten von Malerei auseinander. Ihre spontan bemalten Papierrollen sind an einer Wandschiene befestigt, lassen sich interaktiv im Raum bewegen. Es handelt sich dabei um "Bildmodelle", um die Bildern zugrunde liegenden Ideen und Konzepte.

Ursprünglich von der Malerei her kommt auch Jannis Müller-Jehle, der nach fotorealistischer Schwarzweiß-Malerei und Infrarot-Bildern nun in einem Raum des Kunstvereins eine Lichtinstallation zeigt. Die Wahrnehmung von Farbe und Form wird durch häufige Farbwechsel von Lampe und Wand stark verändert. Johannes Bierlein (Jahrgang 1986) ist Bildhauer, arbeitet mit Ton und zeigt die Skulptur "Venedig" auf der Empore: Drei Stelen streben in die Höhe, werden durch Querverbindungen zusammengehalten, die noch seine Fingerabdrücke tragen. Die Idee des Architektonischen in der Skulptur, das Aufrichten von Material und Baustrukturen interessieren den Bildhauer.

Jorinde Fischer (Jahrgang 1990) verspannt in der großen Halle eine rosafarbene Stoffbahn zwischen zwei Halterungen in sieben Metern Höhe. In der Mitte des Raumes fixiert eine Stahlplatte die Stoffbahn am Boden. Welche Dynamik der Raum dadurch erhält! Die Bildhauerin nimmt nur minimale Eingriffe an ihren Materialien vor, sie will sie nicht "verbiegen", sondern ihre Aura freisetzen.

Info: Die Vernissage findet am Sonntag, 22. Juli, um 11 Uhr im Kunstverein, Hauptstr. 97, statt.