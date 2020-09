Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Die Nebelschwaden über den Ardennen wirken wie ein geheimnisvoller Schleier, der etwas verbirgt. Im angrenzenden Wald eines belgischen Dorfs ist ein kleiner Junge verschwunden. Am ersten Weihnachtsfeiertag 1999 versammeln sich die beunruhigten Bürger, um einen Suchtrupp zu bilden.

Der Letzte, der den sechsjährigen Rémi gesehen hat, ist der ebenso sensible wie intelligente Antoine (Jérémie Senez). Bald wissen wir auch, warum, denn der Film teilt dessen Perspektive mit dem Zuschauer. In Nicolas Boukhriefs Adaption von Pierre Lemaîtres Bestseller "Drei Tage und ein Leben" begleiten wir zu Beginn den zwölfjährigen Schüler durchs Dorf, lernen den sozialen Zusammenhalt kennen, erahnen aber auch schwelende Probleme.

Die Halbwaise Antoine, innig umsorgt von seiner alleinerziehenden Mutter Blanche (Sandrine Bonnaire), ist in die etwa gleichaltrige Nachbarstochter Émelie verliebt. Bald werden seine hoffnungsvollen Gefühle allerdings schmerzlich enttäuscht und durch einen schockierenden Zwischenfall mit dem aufbrausenden Vater (Charles Berling) des Mädchens in eine Mischung aus Eifersucht und unkontrollierte Wut verwandelt.

Gleich zwei Mal wird Antonine gegen seinen Willen und unter unglücklichen Umständen zum Täter. Hilflos und völlig verängstigt leidet er in der Folge unter Schuldgefühlen, die ihn noch Jahre später einholen. Starr und stumm wie die Bäume im Wald breitet sich ein schicksalhaftes Unheil in Antoines Leben aus. Und nur die katastrophalen Verheerungen eines Orkans, der unter dem Namen "Lothar" bekannt ist, verhindern paradoxerweise weiteres Unglück.

Nicolas Boukhrief, der die sich über einen Zeitraum von 18 Jahren erstreckende Chronik der Ereignisse genau datiert, reichert seinen spannenden Psychothriller mit dokumentarischen Elementen an. Zu diesen gehört auch die Erwähnung der Affäre Dutroux und die (fiktive) Schließung einer Fabrik in der strukturschwachen Gegend. Weil Rémis Verschwinden unaufgeklärt bleibt, kursieren unter der Dorfbevölkerung bald Gerüchte und Vorurteile. Der Film vermittelt durch die tragische Konfrontation von Täter- und Opferfamilie ein beklemmendes Gefühl verdrängter Schuld. "Die Wahrheit ist da, es ist Zeit zu reden", sagt der Dorfarzt (Philippe Torreton). Doch in dieser Geschichte, in der die Vergangenheit immer wiederkehrt, müsse jeder selbst für sich entscheiden.

Info: Heidelberg, Gloriette: 10., 11., 13., 14. und 16. September.