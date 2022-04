Heidelberg. (RNZ) Frank Turner hat gelitten. In 15 Jahren spielte der britische Post-Punk-Troubadour rund 3000 Konzerte, also durchschnittlich 200 pro Jahr. Dann war der Stecker raus aus Mikrofon und Gitarre. Sein im Frühjahr 2020 in Berlin geplantes "Lost Evening"-Festival war eine der ersten Großveranstaltungen, die vor zwei Jahren der Pandemie zum Opfer fielen. Stattdessen bespielte der ewig Getriebene sein Publikum mit Livestreams, holte es ins heimische Wohnzimmer und sammelte knapp 300 000 Pfund zur Rettung kleiner Liveclubs in Großbritannien. Zwischendrin produzierte er noch sein neuntes Studioalbum "FTHC".

Nun steht der "Punkrocker by heart" endlich wieder auf der Bühne und mischt Punk, Folk und Alternative Rock zu rauen, unpolierten Hymnen.

Auch in seinen neuen Songs erweist sich Turner dabei als sprachlich pointierter Chronist des Lebens, seiner Widerstände und Verluste, meist beschrieben aus autobiografischer Perspektive, aber für viele lebensnah und nachfühlbar.

Der Metropole London hat er nach vielen Jahren Lebewohl gesagt und sucht nun in Essex ein naturverbundeneres Leben. "The hardest working man in showbusiness", oder zumindest einer davon, bleibt Turner dennoch. Mit aufrichtigen und wahrhaftigen Songs. Jetzt auch wieder live. Achtung: In der Halle 02 ist der Nachweis eines negativen Corona-Tests für alle erforderlich.

Info: Heidelberg, Dienstag, 26. April, 20 Uhr, Halle 02. Karten für 33,55 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.