Iris und Chris zeigen in ihrem Varieté, dass sie nicht nur Hand in Hand, sondern auch Füße auf Kopf harmonisch zusammenarbeiten. Foto: Chris Iris

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Klotzen, nicht kleckern könnte das Motto der Veranstaltungsreihe "720 Stunden" lauten, die die kreativen Macher des UnterwegsTheaters, Bernhard Fauser und Jai Gonzales, seit einigen Jahren immer im September im UnterwegsTheater auf die Beine (und die Bühne) stellen. Während andere Veranstalter in Corona-Zeiten ganz die Segel streichen oder ein deutlich abgespecktes Programm bieten, geht es in der Heidelberger Hebelhalle vom 5. September bis 4. Oktober richtig rund. Mit einer Mischung aus Tanz, Varieté, Fotos, Installationen und Musik ist garantiert für jeden Zuschauer etwas dabei.

Neben den Veranstaltungen wird auf dem Gelände der HebelHalle in der Hebelstraße 9 bei gutem Wetter immer mittwochs bis sonntags ein Fahrradkino mit neuen und alten Filmen angeboten, das ist ein Grund mehr, mit dem Fahrrad zu kommen. Die Besucher können sich mit Drinks am Pool erfrischen und dabei gepflegt abhängen.

Da die Besucherzahlen begrenzt sind – auf dem Gelände der HebelHalle dürfen sich höchstens 100 Personen aufhalten, auch in den einzelnen Veranstaltungen sind die Plätze limitiert – sollten sich Interessierte mit einem Kartenkauf nicht zu lange Zeit lassen. Zum Auftakt gibt es am Eröffnungswochenende 5./6. September die

> Blitzausstellung "Covid Art Trip": Gezeigt werden Arbeiten von zehn verschiedenen Künstlern. Der Eintritt ist frei, eine Spendenbüchse wird aufgestellt.

> Fotoausstellung "Auf Augenhöhe": Hier zeigt Ursula Wahl-Hepp, die im Hauptberuf als Krankenschwester arbeitet und deren große Leidenschaft das Reisen ist, vom 11. bis 29. September Momentaufnahmen von Menschen und Landschaften. Bei ihren Reisen nach Peru, Indien, China, Marokko, Ägypten und Nepal waren eine Spiegelreflex-Kamera mit verschiedenen Objektiven sowie eine handliche Kleinbildkamera stets dabei. Aus meist großer Entfernung Menschen mit ihren Gefühlen einzufangen ist ihr eindrucksvoll gelungen. Gerade in Zeiten, wo Fernreisen ausfallen, macht es Freude, diese Bilder anzuschauen.

> Performance "In Decent Times": Bei diesem Gastspiel aus dem Ruhrgebiet, das die internationale Truppe Physical Theater am 11. September um 20 Uhr in der HebelHalle zeigt, setzen sich die Darsteller mit der Frage auseinander, wie wir Menschen als soziale Lebewesen miteinander umgehen wollen. Vier Performer stellen das Grundgesetz auf den Kopf und probieren Tanz, Gespräche, Händeschütteln aus, um sich näher zu kommen. Es wird geküsst, sich entschuldigt, gestritten, gemordet – bis sich alle am Verhandlungstisch wieder treffen.

> "Elektroladen": So heißt das Motto von Nils Herbstrieth am Samstag, 12. September, ab 20 Uhr. Eingeladen wird auch zum Tanzen (mit Abstand), außerdem darf gespielt werden.

> Unterwegs Varieté: Diese fünf Tage von 16. bis 20. September sind sicher ein Höhepunkt der Veranstaltungsreihe. Bernhard Fauser erfüllt sich auch selbst einen Traum, wenn er die HebelHalle für fünf Tage zum "Zauberberg" macht. Internationale Top-Artisten an Trapez, Strapaten, Hand auf Hand und am schwingendem Trapez zeigen ein verzauberndes Fest der Sinne, serviert mit Comedy und Live-Musik, sowohl in der Halle als auch draußen auf dem Hof. Mit dabei sind auch Chris und Iris, die ihr Unterwegs Varieté von Schriesheim aus betreiben.

> Fotoausstellung "Null Distanz – Straßenkarneval in Rio" + "corona diary" + "Mezger im Grünen": Neben Günther Krämmer haben auch Markus Kaesler und Oliver Mezger ihre Werke beigetragen. Die Ausstellung in der HebelHalle ist mittwochs bis sonntags veranstaltungsbegleitend ab 18 Uhr geöffnet.

> "All Stars Night": Unter diesem Titel wird am 20. September um 20 Uhr ein Programm "Open Stage" gezeigt. Im Mittelpunkt des von Jai Gonzales erdachten Formats steht die Kunst des Augenblicks; beteiligt sind die Gitarristen Jochen Seiterle, Claus Boesser-Ferrari, die Tänzer und Tänzerinnen Sade Mamedova, Tiana Lara Hogan, Amancio González, Joan Ferré Gómez, Peter Dániel Matkaicsek sowie der Videokünstler Nils Herbstrieth.

> Jazzkonzert mit dem "Trio Variety": Gerade hat der Schlagzeuger Allen Blairman seinen 80. Geburtstag gefeiert, und dass er topfit ist, beweist er am 25. September um 20 Uhr gemeinsam mit Olaf Schönborn am Saxofon und Mario Fadani am Bass. Mit ihnen hat er vor über 20 Jahren das Heidelberger Jazz-Trio gegründet.

Info: Karten zu allen Veranstaltungen gibt es bei den Geschäftsstellen der RNZ sowie unter www.reservix.de