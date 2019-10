Von Matthias Roth

Heidelberg. Ein ehemals berühmter Reisebücher-Verlag warb mal mit dem Slogan: "Man sieht nur, was man weiß". Das gilt freilich auch für das Hören. Bildung erweitert das Seh- und Hörvermögen, es erschwert allerdings auch das Weggucken und Weghören. Das Philharmonische Orchester der Stadt Heidelberg ist, solange die Stadthalle saniert und umgebaut wird, bei Konzerten heimatlos und hat Obdach gefunden in der Aula der Neuen Universität. Das ist kein sehr schöner, aber dafür zweckdienlicher Raum mit gar nicht so schlechter Akustik, wenn man oben sitzt und das Knarren der alten, morschen Holzstühle ignorieren kann.

Apropos morsch: Das Gebäude wurde 1930-34 errichtet und von einem ehemaligen Heidelberg-Studenten gesponsert, dem US-Amerikaner Jacob Gould Schurman. Karl Gruber entwarf es im Stil der Neuen Sachlichkeit und baute mit Stahl, Glas und Beton. Doch Schurmans Büste wurde bald durch die von Adolf Hitler ersetzt, der "lebendige" wurde vom "deutschen" Geist "ausgemerzt". Die jüdischen Professoren trieb man durch Nazi-Spaliere, und vor dem Haus auf dem Uniplatz wurden ihre Bücher verbrannt.

Nun also die Philharmoniker, eine der bewährten Spitzen Heidelberger Hochkultur: Was spielt nun die musikalische Bildungselite zum Auftakt einer auf mehrere Jahre hin angelegten Zusammenarbeit von Städtischem Orchester und Universität? "Les Préludes" von Franz Liszt. Ausgerechnet! Diese Sinfonische Dichtung von 1848 lieferte jenes blecherne Hauptthema, das der NS-Heeresführung nach erfolgtem Überfall auf die Sowjetunion 1942 als Erkennungsmotiv für Wehrmachtsberichte und Frontnachrichten diente. Es ist nicht verboten, wie etwa das Hakenkreuz, und es wäre auch nicht sinnvoll, es aus allen Programmen zu streichen. Schließlich kann der alte Liszt nichts für die Instrumentalisierung seiner Musik durch die Nazis.

Aber es ist eine Stil- und Bildungsfrage, ob und wann man diese so kontaminierte Musik aufführt. Hier jedenfalls war sie völlig deplatziert. Auch wenn Orchesterdramaturg Stefan Klawitter den NS-Missbrauch in seiner Einführung erwähnte, schwieg sich das Programmheft darüber aus. Die Frage der Schändung der Kunst durch politische Macht sollte aber gerade hier nicht unreflektiert bleiben. So naiv darf man dem Thema heute schon gar nicht mehr begegnen, das zeigen die Ereignisse von Halle. Gedankengut, das immer noch virulent ist, darf nicht durch die beschämende Naivität der Kulturelite befördert werden. Sonst wird das Ungeheuerliche zur Normalität, und man reibt sich als Nachgeborener noch - 80 Jahre nach Kriegsausbruch - wie ein Kind die Augen und fragt: "How dare you?"

Der Rest des Abends war künstlerisch anspruchsvoll. Kid Armstrong ist ein junges Genie in der Naturwissenschaft und der Musik. Vor Jahren entzückte er bereits beim Heidelberger Frühling in einer Sonntagsmatinee das Publikum. Nun spielte er Beethovens 3. Klavierkonzert mit fehlerfreier Leichtigkeit, aber auch mit seelischer Tiefe: Das Largo vor allem war ein Moment großer musikalischer Introspektive. In den Rahmensätzen hatte sein Beethoven mehr von Mozart als von Brahms. Bravo! Für den Beifall bedankte sich der Amerikaner mit Präludium und Fuge C-Dur aus dem Wohltemperierten Klavier von Bach.

Dann Schubert: "Ist die ,Unvollendete‘ nicht perfekt, so wie sie ist?", fragten wir den Ehren-Dirigenten des Heidelberger Orchesters, Mario Venzago, vor dem Konzert. "Leider nicht!", wehrte er ab. Schubert habe nie vorgehabt, das Werk als Fragment zu hinterlassen. Er sei durch einen gut bezahlten Auftrag daran gehindert worden, den Sinfonie-Plan zu vollenden, und habe die hierfür gedachte Musik für das bestellte "Rosamunde"-Ballett benutzt. Venzago, Schweizer mit Wohnsitz in Heidelberg, vollendete die "Unvollendete" nun, er instrumentierte das als Klavierparticell vorhandene Scherzo und glich einen "Rosamunde"-Satz tonartlich an die Sinfonie an.

Die ungeheure Ausdruckskraft der beiden bekannten Eröffnungssätze fiel in den folgenden Sätzen ab. Fast schien es, als wolle Schubert ihren schweren Schicksals-Ton durch etwas Leichteres auffangen. Der jetzige Finalsatz beginnt wie eine Ouvertüre im Theater und bringt eine ganz andere Atmosphäre in das Stück. Nur ein dramaturgischer Trick - ein Zitat aus dem Kopfsatz - lässt Spannung gewinnen, wenn auch nur kurz. Diese Rückbesinnung wird nicht weiter ausgeführt. Schade, denn es hätte interessiert, wie diese beiden völlig konträren Emotionen miteinander ringen und wer letztlich siegt. So aber blieb es Episode.

Eine interessante Vervollständigung, die als Partitur bei der Universal Edition verlegt ist und hier unter Venzagos Leitung zu hören war. Die Philharmoniker müssen sich an die Akustik naturgemäß noch gewöhnen, spielten aber ausdrucksstark und klangintensiv. Streicher und Bläser waren bestens disponiert.