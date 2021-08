Das Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in der chilenischen Atacama-Wüste. In Sichtweite von hier entsteht mit dem Extremely Large Telescope das weltweit größte optische Teleskop, das 2027 starten soll. Foto: Heribert Vogt

Von Heribert Vogt

Heidelberg. Zu einer Zeit, in der amerikanische Multimilliardäre wie Jeff Bezos (Amazon) in Richtung Weltall abheben, ist nun auch für den allgemeinen Leser ein Reiseführer zu den Sternen erschienen. Tatsächlich erinnert das kompakte, lebendige und informative Bändchen "Astronomische Streifzüge durch Heidelberg. Von kleinen Planeten zur zweiten Erde" von Dietrich Lemke und Thomas Henning in Aufmachung wie Stil etwas an die handlichen Polyglott-Reiseführer. Damit kann man jedoch nicht nur gedanklich durch Raum und Zeit der Heidelberger Astronomie streifen, sondern auch einen naturwissenschaftlichen Stadtrundgang zu deren wichtigen Orten unternehmen. So erhält man in der Neckarstadt jetzt Weltraum to go.

Denn: "Bezogen auf die Einwohnerzahl dürfte es in der Stadt den höchsten Anteil mit der Astronomie verbundener Bürger in Deutschland geben." Das heben die beiden Autoren vom Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) bereits zu Beginn hervor: Lemke leitete Projekte, Henning ist dort Direktor. Geboten wird aber vor allem eine prägnante Darstellung der gesamten lokalen Forschungslandschaft mit historischem Aufriss, Einrichtungen, Personen, Projekten und Zeittafel samt einer Vorstellung der "Heidelberger Astronomen am Himmel der kleinen Planeten" sowie einem weiterführenden Anhang.

Das Buchcover. Foto: Vogt

Der Erkenntnistrip ins All reicht in und um Heidelberg 500 Jahre zurück. In der Stadt wurde 1609 Keplers "Astronomia Nova" gedruckt, Bunsen und Kirchhoff klärten hier 1859 mit ihrer Spektralanalyse erstmals die Bestandteile der Sonne – die Geburtsstunde der Astrophysik. Und 1898 wurde auf dem Königstuhl die erste Bergsternwarte Deutschlands errichtet.

In der Gegenwart wird von 500 Mitarbeitern an sechs Forschungsinstituten das gesamte Universum studiert – so öffnen sich in dem kleinen Buch unendliche Weiten. Eine Weltkarte zeigt, dass Heidelberger Astronomen Teleskope und Observatorien auf allen Kontinenten nutzen. Zu ihnen zählt auch das Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) in der chilenischen Atacama-Wüste, für das in Heidelberg Instrumente gebaut wurden.

Aber Lemke und Henning geben auch einen Ausblick in die Zukunft. Auf einem benachbarten Berg des VLT entsteht mit dem Extremely Large Telescope (ELT) der ESO das größte Teleskop der Erde, für das auf dem Königstuhl Teile der Kameras und Spektrometer entwickelt werden. Und für die Hochenergie-Astronomie ist ein noch größeres Tscherenkow-Teleskop (CTA) geplant, an dem aus Heidelberg das Max-Planck-Institut für Kernphysik und die Landessternwarte führend beteiligt sind. Aber auch im Weltall waren und sind Heidelberger an den Teleskopen Herschel sowie Hubble dabei. Und für die Instrumentierung des kommenden James-Webb-Weltraumteleskops (ab 2022) lieferte das MPIA wesentliche Beiträge.

Zu den herausragenden Persönlichkeiten zählen der berühmte Physiker Gustav Kirchhoff (1824-1887), Max Wolf (1863-1932) als "Vater der modernen Astronomie in Heidelberg", Hans Elsässer (1929-2003), Gründungsdirektor des MPIA, sowie der Astronom Walter Fricke (1915-1988), der Direktor des Astronomischen Recheninstituts war und etwa am Institut für Theoretische Astrophysik mitwirkte. Hinzu kommen der Nobelpreisträger und Förderer Carl Bosch (1874-1940) sowie Unternehmer Klaus Tschira (1940-2015). Dessen Stiftung förderte das Institut für Theoretische Studien und errichtete mit dem multifunktionalen Haus der Astronomie ein Architektur-Highlight. Dort wird auch die Öffentlichkeitsarbeit der Europäischen Südsternwarte wie der Internationalen Astronomischen Union durchgeführt. Zudem ist hier die Redaktion der Zeitschrift "Sterne und Weltraum" angesiedelt.

Schon Matthäus Merians Kupferstich "Komet über Heidelberg" aus dem "Theatrum Europaeum" von 1635 weist den Weg in eine lichte astronomische Zukunft am Neckar. Heute haben die Namen von 160 Kleinplaneten (Asteroiden) einen Bezug zu Heidelberg. Zu den wenigen dort vertretenen Frauen zählt die Forscherin Eva Grebel, Direktorin am Astronomischen Rechen-Institut der Universität Heidelberg.

Info: Dietrich Lemke, Thomas Henning: "Astronomische Streifzüge durch Heidelberg". Morio Verlag, Heidelberg, 2021. 96 S., 10 Euro.