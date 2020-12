Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Man nehme ein Weihnachtslied, das bereits altbacken war, als Sinatra es in den Fünfzigern aufgenommen hat. Dann singt man dieses Lied soulig wimmernd ein, walzt das Arrangement mit Synthie-Streichern aus, mengt Glockengeläut bei. Zwischendurch einmal probieren – mmh. Jetzt noch Kinderstimmen dazu mischen, und voilà: Fertig ist ein Weihnachts-Hit, der Radiohörern spätestens am dritten Advent aus beiden Ohren herausquellen wird. Schön, dass sich De-Phazz von diesem unseligen Rezept lösen. Mit "Music to unpack your Christmas present" serviert die Heidelberger Jazzformation das genaue Gegenteil: einen musikalischen Festtagsschmaus, der sich vom Einheitsbrei abhebt.

Anders ist dieses Album schon alleine, weil die Zutaten so international sind. Das beginnt mit dem beschwingten Bossa Nova "Sua Alegria" (portugiesisch für "deine Freunde") und setzt sich in den folgenden 19 Nummern fort. Statt gewollt, wirkt dieses Winteralbum gekonnt. "Music to unpack your Christmas present" fühlt sich leicht an, mühelos.

Eigenkompositionen schmiegen sich dabei zwischen altbekannte Klassiker, die die Gruppe um Produzent Pit Baumgartner mithilfe von allerlei Gästen neu interpretiert hat. So verlagern De-Phazz das "Gloria" ("In Excelsis Deo") vom kirchlichen Chorraum in eine jamaikanische Dancehall. Der Refrain von "Jingle Bells" hört sich dagegen fast ein wenig wie die Bee Gees an. Und Moment, dieser lässige Lounge-Track ist doch nicht etwa an "Ihr Kinderlein kommet" angelehnt? Zugegeben, das alles könnte überladen und experimentell klingen – tut es aber nicht. De-Phazz bleiben angenehm zurückhaltend, eingängig und hörerfreundlich. Ausflüchte in dissonante 25-Minuten-Soli sucht man bei diesen Jazzern Gottseidank vergeblich.

So bleibt"Music to unpack your Christmas present", was der Titel verheißt: ein Geschenk, bei dem das Auspacken Spaß macht. Lage um Lage kommen neue musikalische Einflüsse zum Vorschein. Intensiv: das von Jeanne Crémer gesungene "Lettre au Père Noel", dem selbst Carla Bruni nicht mehr Sinnlichkeit hätte einhauchen können. Wer es statt melancholisch lieber energiegeladen hat, dem dürfte dagegen das funkige "Christmas Treats" gefallen. Oder "Let it Snow", bei dem sich die Sänger von den bassigsten Tiefen hinauf ins Falsett jauchzen.

Die Stärke von De-Phazz ist vielleicht ihre einzige Schwäche: Da die Gruppe permanent hochwertige Kost auftischt, sticht keiner der Songs hervor. Aber wer braucht den einen großen Hit, wenn man stattdessen ein großes Album haben kann? Eines, das sogar über Weihnachten hinaus Freude bereiten kann...

Info: De-Phazz: "Music to unpack your Christmas present". Phazz-a-delic New Format Recordings / Alive, 17,42 Euro. Auch auf Spotify erhältlich