Von Heribert Vogt

Heidelberg. Ein schlimmer Absturz steht im Zentrum des Dramas „Das kurze Leben der Fakten“: In Las Vegas stürzt sich der 16-jährige Levi Presley vom 350 Meter hohen Stratosphere Tower in den Tod. Das wahrlich tiefgründige Stück des amerikanischen Autoren-Teams Jeremy Kareken, David Murrell und Gordon Farrell kam nun als Deutschsprachige Erstaufführung auf die Bühne des Heidelberger Zimmertheaters.

Aber ganz nah am Nerv unserer Zeit führt die Inszenierung von Intendantin Ute Richter zugleich einen zweiten Absturz intensiv vor Augen: nämlich im Zeitalter von Fake News und alternativen Fakten denjenigen aus dem vermeintlichen Besitz gesicherter Wahrheiten. Die Protagonisten des Dramas nach einer wahren Begebenheit verlieren sich zwischen den abgründigen und auseinanderdriftenden Wortwelten, dies allerdings auf so geistreiche wie unterhaltsame Weise.

„Was ist wirklich die Wahrheit?“ Diese am Ende gestellte Frage wird im Zimmertheater nicht wirklich beantwortet. Ute Richters Bühnenbild zeigt das stylische, metallisch schimmernde Ambiente des Domizils eines Hochglanzmagazins. Die Zeitschrift steht kurz dem Druck, in wenigen Tagen droht die Deadline. Und in der aktuellen Ausgabe will das Magazin mit einem Essay des renommierten Literaten John D’Agata (Werner Opitz) prunken, der sich mit dem Selbstmord des jungen Levi Presley auseinandersetzt. Jetzt ist der tiefschürfende Text nur noch einem Fakten-Check zu unterziehen, damit es nicht zu unliebsamen Reaktionen im Lesepublikum kommt. Was nur als formale Absicherung gedacht ist, führt jedoch zur totalen Verunsicherung.

Die erfahrene und lebenskluge Chefredakteurin Emily Penrose (Lena Sabine Berg) hat für den vermeintlichen Routine-Job den Praktikanten Jim Fingal (Fabian Jung) auserkoren. Er soll über das verbleibende lange Wochenende der Fak-ten-Checker für den anspruchsvollen Essay sein. Womit jedoch niemand rechnet: Der ambitionierte Praktikant legt jedes Wort auf die Goldwaage, gelangt bei seinen Recherchen vom Hundertsten ins Tausendste, sodass schließlich dem 15-seitigen Essay ganze 130 Seiten an Nachfragen gegenüberstehen. Wie soll das alles bis zur Deadline abgehakt werden?

Der Konflikt zwischen literarisch-kreativem und journalistisch-objektivem Schreiben spitzt sich zu und wird zu einem spannenden, sogar handgreiflichen Duell zwischen dem äußerst hartnäckigen Praktikanten und dem arrivierten Schriftsteller, der jede Kritik an seiner Schreibe abbürstet. In diesem mit zahlreichen Pointen gespickten Showdown nehmen beide Widersacher für sich in Anspruch, die Wahrheit um den Hochhaus-Selbstmord aufspüren zu wollen: der junge Fingal mit beinahe schon autistischer Konzentration auf sämtliche Details, der ältere Star-Autor – auch schon mal als „Norman Mailer“ angesprochen – durch literarisch freies Arrangement der Fakten.

Hier öffnet sich ein ganz weites und extrem brisantes Feld, in das Kampfbegriffe wie die „Lügenpresse“ hineinspielen. Denn je genauer man die sogenannten „Fakten“ unter die Lupe nimmt, desto weniger faktisch erscheinen sie häufig. Wahrheit ist deshalb zumeist relativ und hängt entscheidend von der Perspektive ab. Hilfreich kann hier ein Blick auf die pointillistische Malerei sein: Steht man ganz nah vor einem solchen Kunstwerk, sieht man die einzelnen Farbpunkte genau, aber erst aus der Entfernung nimmt man das Bild als Ganzes wahr.

In diesem Sinne will auch der Schriftsteller D’Agata „das große Ganze im Blick behalten“: Er nimmt es mit den Fakten nicht so ganz genau, um sie auf den Punkt zu bringen und auf diese Weise zu einer literarisch treffenden Aussage zu gelangen – im Falle seines Essays über den Tod eines Jugendlichen im amerikanischen „Glücksort“ Las Vegas. Auch Chefredakteurin Penrose hat inhaliert, dass wir vor allem „in Geschichten leben“ und ist deshalb ganz scharf auf den niveauvollen Essay, der ja schon als journalistisch-literarische Gattung keinen Wahrheitsanspruch erhebt, sondern vielmehr Fragen aufwirft und nach Antworten sucht.

Die eigentliche Lösung in diesem ganzen Wirrwarr um Wahrheit und Lüge liegt wohl im Erwerb von Medienkompetenz: Man muss unterscheiden können zwischen eher objektiven sowie tendenziell subjektiven Texten und beide Sorten auch gegeneinander abwägen, sodass man zu einem eigenen Weltbild gelangt. Und diesbezüglich macht der Praktikant Fingal einige Sorgen.

Denn über derartige Fähigkeiten der Differenzierung scheint er nicht zu verfügen, wenn er praktisch bei jedem Essay-Wort bis Adam und Eva recherchieren muss. Und das könnte recht repräsentativ sein für junge Leute, deren Weltbild sich im Internet-Zeitalter aus unendlich vielen Einzelpunkten zusammensetzt: Erblicken sie noch das große Ganze? Wenn nicht, kann das möglicherweise den folgenreichen Absturz einer ganzen Generation zwischen den Wortwelten bedeuten.

Aber auch in der Tageszeitung stößt man auf unterschiedliche Wortwelten, zum Beispiel in nachrichtlich-objektiven und feuilletonistisch-subjektiv geschriebenen Artikeln. Etwa in dieser Theaterkritik wird lediglich ein kleiner Bruchteil dessen thematisiert, was sich auf der Bühne des Zimmertheaters tatsächlich ereignet. Aber der Verfasser hegt dennoch die Hoffnung, durch Abstraktion einige Wahrheiten des Abends zutage fördern zu können.

Man sieht: Alles in allem eine aktuelle, spannungsreiche und außerdem zu mannigfaltigen Diskussionen inspirierende Aufführung. In der nicht zuletzt die moderne digitale Kommunikation von drei tollen Schauspielern gekonnt auf die analoge Bühne gebracht wird. Und natürlich abstrahiert auch das Theater von der äußeren Realität: Nun präsentierte es sehr gelungen „Das kurze Leben der Fakten“.

Starker Applaus.

Info: www.zimmertheaterhd.de; vorerst bis Ende Februar.