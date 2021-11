Von Milan Chlumsky

Heidelberg/Mannheim/Ludwigshafen. Die Biennale für aktuelle Fotografie hat die langfristigen ökologischen, humanitären, gesellschaftspolitischen und ökonomischen Probleme als Thema gewählt. Im Zentrum steht der Mensch inmitten von technischen Entwicklungen, der Zerstörung der Natur, der Migrationsströme, der politischen Unterdrückung und auch der Manipulation, etwa durch digitale Algorithmen bei Facebook, Twitter, etc. Dazu wird es im Frühjahr 2022 sechs Ausstellungen in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen geben.

Die für die Biennale verantwortliche holländische Kuratorin Iris Sikking fasst ihre Programmatik so zusammen: "Vor dem Hintergrund des Klimawandels, internationaler Proteste gegen Menschenrechtsverletzungen und den Folgen der digitalen Medien für demokratische Prozesse der Meinungsbildung fungieren die ausgewählten Werke als visuelle Bestandsaufnahmen, die in aktuellen Diskursen Stellung beziehen." Wie etwa jene des von ihr ausgewählten dänischen Fotografen Rune Peitersen, der in Brüssel dem Verhältnis zwischen Politiker und Wähler in einem Video nachgegangen ist, um dabei die Grenzen, die für beiden Seiten bindend sind, zu klären – und dabei auch zu untersuchen, was jene Techniker bewegt, die Drohnen als Waffen gegen Menschen einsetzen, oft mit tödlichem Ausgang für die Opfer.

Sechs Themen sollen in sechs Ausstellungsorten nach der Eröffnung im Ludwigshafener Wilhelm-Hack Museum am 18. März 2022 gezeigt werden. Die dortige Ausstellung "Shaping Data" untersucht die Auswirkungen der universellen Nutzung digitaler Technologien auf unsere Körper. Der Ludwigshafener Kunstverein zeigt die Ausstellung "Bodies in (e)motion": Der menschliche Körper drückt eigene politische, religiöse und kulturelle Werte aus, die er im Kontakt mit anderen offenbart.

Im Heidelberger Kunstverein sind es sieben Künstler, die sich des Problems der natürlichen Ökosysteme angenommen haben. Bekanntlich haben diese in den letzten Jahren radikale Veränderungen erfahren, die pflanzliche Diversität ist geschrumpft, die Lebensräume bestimmter Tierarten sind teilweise oder gänzlich vernichtet. Auf die grenzenlose Unterwerfung der Natur folgt jetzt der Aufruf, sie zu erhalten: Mit "Changing Ecosystems" möchten auch die Künstler neue Wege aufzeichnen, wie man im Einklang mit ihr leben kann.

Das Thema der Ausbeutung der Ressourcen zeigt eindringlich, wie das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur aufgrund ökonomischer Habgier gestört ist. Ein Umdenken sei notwendig, postulieren die Schau "Contested Landscapes" in der Mannheimer Kunsthalle. Es ist nicht nur die Schönheit einer Landschaft, die zu faszinieren mag, sondern auch jene Geschichten, die zu ihrer Zerstörung führen. Die Fotografen haben die Menschen von Ort interviewt und machen deutlich, was sozial, ökonomisch und politisch auf dem Spiel steht. Die Mannheimer Reiss-Engelhorn Museen präsentieren "Narratives of Resistence", in denen Konflikte zwischen Regierungen und lokalen Bevölkerungsgruppen thematisiert werden: etwa im nördlichen Portugal, wo Lithium abgebaut wird, oder in Zentralindien und Nepal, dort gehört der Landraub zur gängigen Praxis.

Im Port25 – Raum für Gegenwartskunst in Mannheim wird unter anderem ein Fotograf aus Südafrika ausstellen, der in seinen Collagen Bilderwelten kreiert, die aus Selfies, Modeaufnahmen, aber auch verlassenen Gebäuden, Leichenschauhäusern und Frisörsalons zusammengestellt sind. Für alle drei Fotografen sind Mode, Sport und populäre Musik Bindeglied einer sozialen Kommunikation, die sich nicht auf einen Ort oder ein Land beschränkt.

Insgesamt 40 Fotografen aus der ganzen Welt möchten im Rahmen der Foto-Biennale ihre Arbeiten als Ansporn dazu verstehen, dass sich die Menschen im Umgang mit der Natur verantwortungsvoll verhalten. Sie möchten nicht, dass aus ihrer Klage eine späte Anklage wird, die niemandem mehr hilft. Um diese Botschaft in die Welt zu tragen, wird ein umfangreiches Rahmenprogramm die Biennale begleiten. Die Bilder sollen auch an den Bahnhöfen für jedermann zugänglich sein.

Info: Die Biennale für aktuelle Fotografie läuft vom 19. März bis 22. Mai 2022 in den Städten Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen.