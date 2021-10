Von Christoph Wagner

Heidelberg. Im Kurzinterview vor ihrem Auftritt im Rahmen der Reihe Kammermusik plus antwortete die junge amerikanische Pianistin Claire Huangci auf die Frage, wie sie es mit der historisch informierten Aufführungspraxis halte, sinngemäß: Natürlich studiere sie die vorhandenen Quellen und ziehe daraus wesentliche Inspirationen für ihr Spiel. Aber den Klang der alten Zeiten rekonstruieren wolle sie nicht. Es wäre ja schade, die vielen klanglichen Möglichkeiten des modernen Flügels ungenutzt zu lassen.

Schon bei den Toccaten D-Dur und c-Moll von Johann Sebastian Bach gab sie zu erkennen, was das bedeutet. Sie hat aus den Quellen gelernt, dass es sich hier um nachträglich aufgeschriebene Improvisationen handelt und rekonstruiert jetzt nicht den Klang, sondern die Aufführungssituation. Wie haben es die Menschen von damals erlebt, wenn sie mit dem alten Bach einem der großartigsten Improvisatoren aller Zeiten zugehört haben? Nun, sicher haben sie sich ähnlich fasziniert mit oft ungläubigem Staunen von seinem Spiel gefangen nehmen lassen, wie jetzt die Hörer in der Alten Aula von Claire Huangci.

Es gelang ihr durchgängig, die Illusion zu erzeugen, die Musik trete wie bei einer echten Improvisation gerade jetzt erstmals aus ihr heraus, und sie reizte durch ihre stupende Technik und ihre unerschöpfliche gestalterische Fantasie die Möglichkeiten des modernen Flügels aus, um die Hörer erleben zu lassen, wie großartig diese Musik ist.

Es folgten Variationen und Fuge über ein Thema von Händel von Johannes Brahms, deren immense technische Anforderungen einst selbst Clara Schumann in Verlegenheit gebracht hatten. Claire Huangci ging sie in ähnlicher Weise an wie die Toccaten. Schließlich sind auch Variationen eigentlich aufgeschriebene Improvisationen.

Abschluss und Höhepunkt war die heute kaum noch gespielte Klaviertranskription der Pastoralsinfonie Beethovens von Franz Liszt. Der schreibt natürlich keinen einfachen Klavierauszug, sondern eine Übersetzung orchestraler Kraft in pianistische Virtuosität, über weite Strecken an der Grenze des überhaupt Spielbaren. Huangci agierte mit der gleichen Fantasie und scheinbaren Spontaneität wie vorher, zeigte, dass es die Kategorie "schwer" für sie wohl nicht gibt, und man stellte immer wieder die bange Frage, ob der Flügel der unglaublichen Kraft dieser sehr zierlichen jungen Frau bis zu Ende würde standhalten können.

Rasender Beifall, Bravorufe und ein langsamer Satz von Mozart als Zugabe. Claire Huangci hat mehr geboten als "nur" einen phänomenalen Klavierabend: Sie hat eine Richtung gezeigt, in der sich Interpretation weiterentwickeln kann.