Von Harald Loch

Heidelberg. Historiker betrachten die Zeit stets als vergangene Zeit. Manchmal entwickelt sie sich auch aus dem Kontinuum dessen, was einmal gewesen ist, zu einer Hauptrolle des Interesses der Historiografie. Besonders dann, wenn das Zeitbewusstsein der Vergangenheit zum eigentlichen Gegenstand der Untersuchung wird.

Reinhart Kosellek erfand die Geschichte vergangener Zukünfte vor einem halben Jahrhundert als eigenes Forschungsfeld des Historikers. Ein jüngstes Beispiel für die Ergiebigkeit eines solchen Rückblicks auf das Geschichts- und Zeitbild vergangener Epochen liefert der in Cambridge vor allem für Neuere Deutsche Geschichte zuständige Christopher Clark.

Er ist hierzulande bestens bekannt durch seine TV-Sendungen und eine Geschichte Preußens, seine Biografie Wilhelms II. und vor allem durch den Paukenschlag "Die Schlafwandler", mit dem er einen Schlussstrich unter die Schuldzuweisungen über den Beginn des Ersten Weltkriegs zu ziehen versuchte - und die Debatte damit neu entfachte. Jetzt legt er eine Studie "Von Zeit und Macht" vor, Etüden zum Zeitbewusstsein von vier Machtausübenden in der brandenburgisch-preußisch-deutschen Neuzeit vor.

In den essayistischen Einzelstudien untersucht er die Wechselwirkungen von Herrschaft und jeweiligem Geschichtsbild. Clark beginnt mit dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620-1688), geht durch die Dynastie der Hohenzollern dann weiter zu Friedrich II. (1712-1786), dem manche ebenfalls den Beinamen "Der Große" beigeben, gelangt zu Bismarck (1815-1898), dem wohl treuesten Verfechter des monarchischen Prinzips und der Hohenzollern, um schließlich den absoluten Bruch mit allen Vergangenheiten im Geschichtsbild der Nationalsozialisten zu beschreiben.

In jeder dieser Momentaufnahmen vermittelt Clark einen treffenden Einblick in die Arbeit des Historikers: Ausgehend von einem geschichtlichen Detail, leitet er daraus das Typische für diesen Zeitabschnitt ab, um aus alledem in einem geschichtsphilosophischen Epilog das Verhältnis von Zeit und Macht zu reflektieren.

Der Große Kurfürst hatte mit den verheerenden Folgen des Dreißigjähren Krieges in seinen Landen zu tun, er musste die Macht des landbesitzenden Adels brechen, um die für den Wiederaufbau und die militärische Sicherheit Brandenburgs notwendigen Ressourcen einzuziehen. Er richtete seinen Blick naturgemäß auf die Zukunft.

Die Bedingungen seiner Zeit ließen eine konservative Haltung nicht zu. "Indem der Fürst die Vorstellung von der Notwendigkeit gegen die etablierten Ansprüche der traditionellen Machthaber auf Provinzebene ins Feld führte, spielte er nämlich im Grunde die Zukunft gegen die Vergangenheit aus."

Ganz anders sein Urenkel Friedrich II., preußischer König, der in seiner Innenpolitik auf den Adel setzte. Aber er war auch ein außergewöhnlicher Historiker und hat mit seinen Geschichtswerken das Bild Brandenburg-Preußens noch bis lange nach seiner Zeit bestimmt. Ihn beherrschte Clark zufolge eine "allgemeine Vision des Staates und seiner eigenen Macht, einer ahistorischen Macht, verortet in der Schwerelosigkeit ewiger Gesetze und zyklischer Bewegungen."

Nichts mehr von der linearen Geschichtsauffassung Pufendorfs, des Biografen des Großen Kurfürsten. Bismarck dagegen wird als Pragmatiker dargestellt, dessen Bewusstsein sich den jeweils geänderten Bedingungen seiner Gegenwart anpasste. Er wurde nicht nur als "Steuermann im Strom der Zeit" empfunden, sondern er war es nach eigenem - pflichtgemäßem - Empfinden auch.

Die Zeiteinordnung der Nationalsozialisten brach mit allen anderen Auffassungen von historischer Zeit. Der "rassisch" begründete Rekurs auf das uralte, nie genau betrachtete Germanentum und dessen Transponierung in eine ebenfalls nie genau formulierte "tausendjährige" Zukunft, wird von Clark von dem ganz anderen Geschichtsbewusstsein des italienischen Faschismus abgesetzt.

Clark geht auch hier von einem Detail aus - von den sogenannten "Revolutionsmuseen" der Nazis. In ihnen gab es nur zwei Zeitebenen: Die sogenannte Kampfzeit bis 1933 mit Devotionalien der "Märtyrer" und Eroberungen aus den Archiven der kommunistischen, sozialistischen oder jüdischen Gegner und die germanische Vorzeit mit kitschigen Verklärungen einer noch nicht zivilisierten Gesellschaft.

Weder Linearität, noch zyklische Wiederholung oder gar pragmatische Anpassung an die Bedingungen im eigenen Land spielten im Zeitbewusstsein der Nazis eine Rolle - ein unerhörter und singulärer Kulturbruch auch mit allen deutschen Traditionen. Er steht neben dem Bruch mit aller Zivilisation, der die Geschichte des NS-Staats kennzeichnet.

Info: Christopher Clark: Von Zeit und Macht. Herrschaft und Geschichtsbild vom Großen Kurfürsten bis zu den Nationalsozialisten DVA München 2018, 313 Seiten, 26 Euro. Im Heidelberger DAI liest Christopher Clark am Mittwoch, 15. Mai, 20 Uhr.