Heidelberg. (RNZ) Es sind eigene musikalische Geschichten und farbige Klangbilder, die da von der Bühne in den Ohren der Zuhörer erklingen: Das Quartett um den Stuttgarter Saxofonisten Christoph Beck präsentiert sein neues Programm "Still Tryin’" in klassischer Besetzung des Modern Jazz – durchweg mit Eigenkompositionen des Bandleaders.

"Reflections", das Debütalbum des Ensembles wurde in der renommierten Next-Generation-Reihe des Jazzthing-Magazins veröffentlicht und gilt als Leuchtfeuer in einer zunehmend unübersehbaren deutschen Jazzlandschaft. "Er spielt mit seinen großartigen Mitmusikern einfach starke Stücke, in denen viel Raum für richtig mitreißende aber auch lässig abgeklärte Soli ist", lobte Ulrich Habersetzer im Deutschlandfunk Kultur im vorigen Jahr.

Mit dem Nürnberger Pianisten Andreas Feith (Träger des Bayrischer Kunstförderpreis), dem Stuttgarter Bassisten Sebastian Schuster (Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg) und dem Kölner Schlagzeuger Thomas Wörle kreiert Beck im Quartett einen beeindruckenden Sound, der eine intensive Hörerfahrung erwarten lässt. Christoph Beck selbst erweist sich dabei als feinfühliger Bandleader.

Info: Heidelberg, Samstag, 18. Dezember, 20 Uhr, Jazzclub im Deutsch-Amerikanischen Institut, Sofienstr. 12. Karten für 14 Euro an der Abendkasse. Reservierung per E-Mail an ticket@jazzclub-heidelberg.de.