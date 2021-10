Heidelberg. (MR) Da tut sich was und richtig in großem Stil. Das Betriebswerk Heidelberg, ehemaliges Ausbesserungsgelände der ehemaligen Reichsbahn ab 1927 und bis in die 1970er-Jahre als solches in Betrieb, ist heute mit Tankturm und dem kleinen, restaurierten Altbau Süd als Ort der Architektur und Kultur in Heidelberg reaktiviert. Doch das Terrain soll sich in den nächsten fünf Jahren mit einem Kostenaufwand um die 60 Millionen Euro enorm vergrößern.

Die historische Industriearchitektur soll dabei erhalten bleiben und um Neubauten erweitert werden. Die innovativen und kulturaffinen Architekten Stefan Loebner, Armin Schäfer und Stephen Weber sind als Initiatoren federführend bei der weiteren Erschließung des gesamten Geländes an der Eppelheimer Straße zwischen Bahnstadt und Gleisen, Hauptbahnhof und Pfaffengrund. Einen ersten Blick auf die Planungen konnte man am Wochenende erhaschen, als die 39 Räume des Altbaus West 42 Künstlern zur freien Verfügung standen.

Bis vor kurzem diente das ehemalige Bürogebäude als städtische Unterkunft für Wohnungslose, aber die hygienischen und baulichen Zustände erforderten ein neues Konzept für diesen historischen Bau. Derzeit steht er entkernt da, mit allen über Jahrzehnte entstandenen Wunden und Kuriositäten: So haben die einzelnen Räume, eher Zellen ähnlich, an den Türen immer noch Briefkästen hängen, die sanitären Einrichtungen existieren teilweise noch im Originalzustand, Fenster und Heizungen haben ihre eigentlichen Funktionen längst aufgegeben. Was faszinierender war, dieses Ambiente oder die darin gezeigte Kunst, war nicht immer leicht zu entscheiden.

Sieben Kuratoren luden die Künstler ein. Jeder Raum wurde individuell gestaltet, diente hier als Galerie, dort für eine Installation, da für ein provozierendes Environment oder forderte einen auf, mit Hilfe von programmierten Vorgaben selbst zum Künstler zu werden.

In jedem Fall passieren hier spannende Dinge, man kann der Zukunft quasi beim Wachsen zusehen.