So persönlich wie bei dem Berliner Kollektiv wird es im Theater selten. Foto: She She Pop

Von Franz Schneider

Heidelberg. Unvergessene Momente des Theaters, aber nicht live auf der Bühne, sondern eingesprochen ins Telefon: In der diesjährigen Online-Version des Heidelberger Stückemarkts beschenkt das Berliner Performance-Kollektiv She She Pop – es ist schon seit über 25 Jahren aktiv – hiesigen Theaterbegeisterten etwas, das sie nie mehr vergessen werden.

Im Viertelstundentakt kann man zu bestimmter Zeit mit einem Mitglied der Gruppe in Telefon-Kontakt treten. Dann hört man von einem unvergleichlichen Theatererlebnis und hat zugleich die Gelegenheit, selbst von einem zu berichten. Letzteres bleibt unter dem Mantel der Diskretion. Die unvergessenen Theatermomente von She She Pop dagegen werden Teil eines nachlesbaren Kanons, der sich jedoch permanent verändert.

In einem Versuch mit dem RNZ-Autor erzählt beispielsweise Mitglied Lisa Lucassen locker und charmant aus einem derzeit sehr kühlen Berlin, wie sie sich einst an einem sehr heißen Sommertag in Hamburg in einer noch heißeren ehemaligen Fabrik wiederfand – zusammengequetscht zwischen Besuchern einer Aufführung des berühmten Choreografen Michael Laub und seiner Gruppe "Remote Control".

Da erschienen zu Beginn plötzlich die hochgewachsene und rothaarige Schauspielerin Charlotte Engelke nebst einer etwas kleineren Partnerin. In High Heels und Handtuch begannen beide letzteres voneinander so von ihren Körpern zu lösen und einander auszutauschen, dass keinerlei Blöße sichtbar wurde. Anschließend wiesen sie darauf hin, dass die Sitzordnung noch nicht vollständig erstellt sei. Zudem kam noch der Tontechniker vorbei. Für Lisa Lucassen ein magischer Einklang von Coolness und Höflichkeit: Natürlich offenbart sich hier sogleich die Schwierigkeit, sinnlich Wahrgenommenes mit bloßen Worten per Telefon auszudrücken.

Die Einbildungskraft des jeweiligen Zuhörers wird gefordert. Im Gegenzug erlaubte sich übrigens der RNZ-Autor zu schildern, wie der Besuch einer 10-stündigen Inszenierung eines antiken Stoffes der Kammerspiele München wegen der fast ebenso langen Bahnfahrt dorthin dem Martyrium glich, denen sich die antiken Helden einst ausgeliefert sahen.

Wer Lust hat, es wären noch einige Gesprächstermine frei. She She Pop bittet Interessierte, es im 15-Minuten-Takt immer wieder telefonisch zu versuchen. Am besten gleich an diesem Mittwoch, 5. Mai, ab 18.30 Uhr. Unser Urteil: eine interessante Sache, die natürlich von beiden Gesprächspartnern lebt.