Heidelberg. (hv) Der Startschuss für den Deutschsprachigen Autorenwettbewerb des Heidelberger Stückemarkts 2020 (24. April bis 3. Mai) ist gefallen. Bei dem Festival für Gegenwartsdramatik werden neue Stücke gelesen und Uraufführungen aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen. Als Gastland wird Litauen am letzten Festivalwochenende seine Inszenierungen präsentieren.

Nun lädt das Theater Heidelberg wieder Theaterverlage aus dem deutschsprachigen Raum, ehemalige nominierte Autoren des Stückemarkts, Dozenten des Studiengangs "Szenisches Schreiben" sowie Schauspiel-Dramaturgen dazu ein, Stücke für den deutschsprachigen Autorenwettbewerb einzusenden. Die Uraufführung dieser Stücke darf schon vergeben, das Stück zum Zeitpunkt des Festivals jedoch noch nicht uraufgeführt sein.

Persönliche Einreichungen der Autoren sind nicht zugelassen. Alle eingereichten Stücke müssen in deutscher Sprache verfasst sein. Stücke für Kinder- und Jugendtheater sind ausdrücklich erwünscht. Das Heidelberger Theater wird mit dem Gewinnerstück und der damit verbundenen Ur- oder Zweitaufführung den Festival-Jahrgang 2021 eröffnen. Einsendeschluss ist nun der 1. Dezember 2019, es gilt das Datum der E-Mail (Manuskripte bitte digital an: stueckemarkt@theater.heidelberg.de).

Beim Deutschsprachigen Autorenwettbewerb werden zwei Ehrungen vergeben: der mit 10.000 Euro dotierte Autorenpreis, gestiftet von der Manfred-Lautenschläger-Stiftung, sowie der mit 2500 Euro ausgestattete Publikumspreis, gestiftet vom Freundeskreis des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Der Stückemarkt 2020 wird mit dem Drama "Das weiße Dorf" von Teresa Dopler eröffnet. Es handelt sich um das Gewinnerstück 2019. In diesem Jahr erhielt Dopler ebenfalls das Peter-Turrini-Dramatikerstipendium des Bundeslands Niederösterreich. Die Autorin wurde 1990 in Linz geboren und lebt in Wien. Der 1984 geborene Regisseur Ron Zimmering wird die Uraufführung des Stücks auf die Zwingerbühne bringen und feiert damit sein Heidelberger Debüt.