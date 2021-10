Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. In der Disco wird am helllichten Tag zum Song "It’s just an illusion" getanzt, während draußen auf der Straße gekämpft wird. Der Terror der Roten Brigaden dient wie andere politische und zeitgeschichtliche Ereignisse Gabriele Muccinos Film "Auf alles, was uns glücklich macht" ("Gli anni più belli") allerdings nur als Folie für ein ebenso nostalgisches wie sentimentales Generationenporträt.

Im Sommer des Jahres 1982 erleben die jugendlichen Freunde Giulio, Paolo, Riccardo und Gemma den schönsten Tag ihres Lebens. Riccardo hat gerade glücklich eine schwere Schussverletzung überstanden; Giulio gelingt es, mit viel Enthusiasmus und Ehrgeiz, ein Schrottauto zu reparieren und fahrtüchtig zu machen; und Paolo und Gemma erleben ihre erste Liebe. "Dreams are my reality": Im Rausch der Freiheit, getragen von Freundschaft und Liebe sowie einem unbändigen Hunger nach Leben scheint alles möglich.

"Wenn du etwas wirklich willst, bekommst du es", sagt Giulio (Pierfrancesco Favino) einmal. Im Jahr des Mauerfalls absolviert er, der aus prekären sozialen Verhältnissen stammt, sein Examen in Jura und macht bald Karriere als Anwalt eines zwielichtigen Geschäftsmannes. Sein Anspruch, das System von innen zu ändern, wird dadurch zum fernen Ideal. Paolo (Kim Rossi Stuart) wiederum, der sich mit Vögeln auskennt, verdingt sich nach seinem Literaturstudium zunächst an wechselnden Schulen als Vertretungslehrer. Er hat nie aufgehört, Gemma (Micaela Ramazzotti) zu lieben, die jetzt allerdings mit seinem Freund Giulio zusammen ist.

Nach dem frühen Verlust ihrer Eltern findet Gemma lange Zeit keine innere Stabilität und emotionale Sicherheit. Aber schließlich ist es Riccardo (Claudio Santamaria), Glückspilz und Sohn kommunistischer Eltern, dem es nie wirklich gelingt, sich als Filmkritiker zu etablieren und seine tiefe väterliche Liebe auszuleben.

Gabriele Muccino, dessen Film von Ettore Scolas Klassiker "Wir hatten uns so geliebt" ("C’eravamo tanto amati", 1974) inspiriert ist, porträtiert in einem sich über mehrere Jahrzehnte entfaltenden Panorama eine unsichere, labile Generation des Übergangs, der es nur mühsam gelingt, sich in der Gesellschaft zu etablieren. Allerdings vertieft er dafür kaum die nur punktuell angedeuteten sozialen Hintergründe. Auch die politischen Zeitläufte, die wiederholt mit einem "frischen Wind der Veränderung" assoziiert werden, fungieren nurmehr als Streiflichter. Muccinos melodramatisches Interesse gilt vielmehr den die Zeiten und diverse Liebeswirren überdauernden Freundschaften seiner Protagonisten. Deren leidenschaftliche Gefühlsausbrüche, in ein stets warmes, goldenes Licht getaucht, bleiben deshalb stets versöhnlich. "Ich hab dich lieb", lautet nicht umsonst jener Satz, der am häufigsten die Runde macht.

