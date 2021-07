Dynamisches Zusammentreffen: Jochen Seiterle performt an der Gitarre, Amancio González, Sada Mamedova und Andrés Garcia tanzen zu „Point of view“. Foto: Krämmer

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Für Christoph Bernhardt war es ein sehr emotionaler Abend. Bei der Premiere von "ArtOrt 021-Cabriolé – art mobil salon" war er im Autohaus VW-Bernhardt in der Hebelstraße 7 zu Gast. Hier, im Haus seiner Großeltern, ist er aufgewachsen, bis 2020 hatte er das älteste Autohaus Heidelbergs in der dritten Generation geführt. Jetzt steht es leer, im Winter kommt die Abrissbirne. "Man muss auch loslassen können", erklärte Bernhardt und freute sich, dass diese "einzigartige Architektur" noch einmal genutzt wurde – für einen spannenden und langen Festivalabend. Hier einige Höhepunkte:

> 20.30 Uhr: Die Artort-Gemeinde versammelt sich im Foyer der Hebelhalle, viele kennen sich, es herrscht große Wiedersehensfreude nach der langen Corona-Dürre. Hausherr Bernhard Fauser hilft bei der Platzsuche, begrüßt alle zur Premiere des 15. Artorts, der ganz im Zeichen des Automobils steht. Das hat nicht nur vier Räder, sondern auch viele Facetten, die selbst eingefleischte Autofreaks noch ganz neu entdecken.

> 20.40 Uhr: "We are the piece" heißt die Choreographie von Jai Gonzales, bei der die drei Tänzerinnen und fünf Tänzer des hauseigenen Ensembles ihr ganzes Können zeigen können. 35 Minuten Tanzperformance vom Feinsten, dazwischen viele Tennisbälle, die artistisch integriert werden. Die Zuschauer sind begeistert, dass ein undiszipliniertes Handy klingelt, rügt Bernhard Fauser mit milder Nachsicht.

> 21.30 Uhr: Das Publikum wechselt die Straßenseite und geht die Rampe ins Autohaus hinauf. Auf über 2500 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf drei Etagen gibt es hier einen Kunstparcours, den jeder für sich erobern kann. Fotofreunde verweilen lange bei den Aufnahmen von Horst Hamann. Der gebürtige Mannheimer hat das Cinemascope-Format weiterentwickelt, seine großformatigen Aufnahmen strahlen eine große Ruhe aus. Thema: natürlich Autos. Einfühlsame Porträts in Schwarz-Weiß steuert Marie Preaud bei, an der Außenrampe begleiten sie den Besucher.

Der spaziert in der ersten Etage zwischen zarten Drahtskulpturen der Heidelberger Metallbildhauerin Stefanie welk herum, vertieft sich in deren Schattenwurf, und wechselt hinüber zu den "Moving Sculptures" von Jürgen Heinz. Auch sie kommunizieren mit dem Betrachter, ein leichter Impuls setzt sie in Bewegung. Das übernimmt (mit weißen Handschuhen) Petra Kern. Die Heidelberger Galeristin erklärt auch eine Videoinstallation von Claudia Pense. Hier nimmt Steinstaub den Betrachter mit auf eine Reise in die Natur – das ist ziemlich meditativ, selbst in einem Autohaus.

> 22 Uhr: Keine Performance ohne Musik. Olaf Schönborn am Saxofon und Jochen Seiterle an der Gitarre rollen einen satten Soundteppich aus. Für heitere Momente sorgen Stefan Sing und Liam Wilson mit ihren Jonglagen, ein Hauch von Zirkusluft weht durch die Räume. Das Publikum wandelt weiter und bestaunt die stillen Stars des Abends: den Vor-Käfer, einen roten Standard Superior mit sagenhaften 12 PS. Entwickelt hat diesen Prachtkerl 1933 der deutsche Ingenieur Josef Ganz; Hitler zeigte sich beeindruckt. Doch die Nationalsozialisten stahlen dem Juden die Patente, Ganz floh in die Schweiz. 1967 starb er in Australien. Dass sein Leben beim Artort ausführlich dargestellt wird, ist auch eine Hommage an einen ganz Großen der Automobil-Geschichte.

> 22.30 Uhr: Die Besucher versammeln sich auf dem Außengelände, Stefan Sing und Liam Wilson spielen mit Bällen – und mit dem Publikum. In der Dunkelheit wird das beleuchtete Autohaus nochmals zur Bühne, an den Fenstern performen die Tänzer, begeisterter Schlussapplaus beendet einen ungewöhnlichen Abend. Die Bar ist geöffnet, das Leben ist zurück.

Info: Weitere Aufführungen am Samstag und Sonntag, vom 15. bis 18. sowie 22. bis 25. Juli, jeweils 20.30 Uhr. Karten an den Geschäftsstellen der RNZ.