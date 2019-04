Von Jesper Klein

Heidelberg. Ariane Matiakh ist eine der vielseitigsten Dirigentinnen unserer Tage. Ihr breit gefächertes Repertoire umfasst Opern, Sinfonien und Ballette und reicht vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik.

Zur Spielzeit 2019/20 wird Ariane Matiakh als Generalmusikdirektorin die Leitung der Staatskapelle und der Oper Halle übernehmen. Am 24. und 25. April dirigiert sie in der Stadthalle das Philharmonische Orchester Heidelberg bei zwei Konzerten mit dem Thema "Licht aus dem Norden".

Was erwartet das Publikum beim Philharmonischen Konzert am Mittwoch und Donnerstag?

Im ersten Teil des Konzerts wird das Publikum mit der Musik von Carl Nielsen und Edvard Grieg die Farben des Nordens kennenlernen. Transparenz ist uns dabei besonders wichtig, wir haben heute in der Probe viel daran gearbeitet. Nach der Pause spielen wir Dvorák, eine interessante Kombination - gerade mit der 8. Sinfonie, die so fein orchestriert ist. Dort wollen wir etwas kammermusikalischer arbeiten. Auch die Natur spielt eine wichtige Rolle, Nielsens Helios-Ouvertüre beginnt mit dem Sonnenaufgang.

Und wie klingt das?

Es fängt mit den Violoncelli und den Bässen an, ganz rein im Unisono. Das ist die Nacht, noch schläft alles. Man sagt ja immer, dass das Cello der menschlichen Stimme besonders nah ist. Dadurch gibt es sofort die Verbindung zum Menschen. Dann kommt plötzlich ein kleines Licht in die Musik. Ganz langsam und mit einem riesengroßen Crescendo entwickelt es sich weiter, die Hörner sind der Gott der Sonne. Es ist eine toll orchestrierte Ouvertüre.

Und das Grieg-Klavierkonzert? Das hört man ja sehr oft im Konzert. Was kann man da überhaupt noch entdecken?

Klar, wir alle kennen das Stück auswendig. Neu ist es allein schon, weil man mit einem neuen Solisten oder einer neuen Solistin spielt. Wir haben bisher noch nicht mit Anika Vavic geprobt, ich bin gespannt. Und es kommt auch darauf an, was man zuvor gespielt hat. Bei uns ist das Nielsens Sonnenaufgang. Spannend!

Gerade in den skandinavischen Ländern landet man schnell bei den Nationalkomponisten: Grieg in Norwegen, Nielsen in Dänemark. Sibelius in Finnland. Wäre es nicht auch interessant, mal etwas anderes aus der nordischen Welt zu spielen?

Nächstes Jahr spielen wir in Halle zwei Klavierkonzerte von Wilhelm Stenhammar, einem schwedischen Komponisten. Es gibt so viele Komponisten, die nur in Skandinavien, nicht aber in ganz Europa bekannt sind. Es ist ja selbst bei Nielsen noch so.

Wobei man den Namen Nielsen schon ab und zu in den Programmen findet.

Aber die Helios-Ouvertüre zum Beispiel kennt niemand, was sehr schade ist. Aber ich bin mir sicher, dass das Interesse an den skandinavischen Komponisten weiter steigen wird.

Was reizt Sie persönlich an Skandinavien?

Ich war oft dort. In den riesengroßen Ländern hat man sofort eine andere Beziehung zur Natur. Auch die Menschen sind anders. Vieles dreht sich um das Wetter, um die Sonne. Das hat mir die Tür weit zum skandinavischen Repertoire geöffnet. Ich sehe diese Werke jetzt ganz anders.

Und wie ist Ihre Beziehung zu Heidelberg?

Meine erste deutsche Brieffreundin kam aus Mosbach, wir sind oft nach Heidelberg gefahren. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre, ich komme immer gerne hierher. Und jetzt, wo ich in Straßburg wohne, ist es auch nicht so weit.

Was macht für Sie den Klang des Orchesters aus?

Das Orchester begleitet sehr aufmerksam, man merkt, dass es auch Opern spielt. Dadurch können wir flexibel arbeiten. Es ist ein sehr neugieriges und offenes Orchester, das bereit ist, neue Dinge und Klänge auszuprobieren.

In der Probe wirkte es so, als würde das Orchester mit Dvoráks Sinfonie viel Spaß haben. Was ist das Besondere an dem Stück?

Dvorák hat die Sinfonie in einem kleinen Dorf in Tschechien geschrieben, sie ist eine Hommage an seine Wurzeln. Er hat zum einen Geräusche und Tänze verarbeitet, aber auch seine Gefühle und seine innere Natur. In dieser Sinfonie steckt so viel Freude, und das ist wirklich ansteckend.

Info: "Licht aus dem Norden" wird am Mittwoch, 24., und Donnerstag, 25. April, jeweils um 20 Uhr in der Stadthalle Heidelberg aufgeführt. Karten unter www.theaterheidelberg.de