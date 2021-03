Von Heide Seele

Heidelberg. Wieder einmal hat es sich gelohnt, den Heidelberger Stadtgarten aufzusuchen, um der Galerie von Marianne Heller Reverenz zu erweisen. Bekanntlich verfügt sie nämlich über ein geschicktes Händchen bei der Auswahl der von ihr präsentierten Künstler. Diesmal sind es Guido Sengle – Nachkomme des einst in Heidelberg lehrenden und manch ehemaligen Studierenden noch wohlbekannten Anglisten – und der Japaner Seiichiro Fujino. Dieser Name bedeutet "Landschaft" , heißt in der japanischen Keramikkunst aber so viel wie "eine unerwartete, durch Zufall entstandene Ästhetik".

Sengle, der 1956 geboren wurde, zeigt Gefäße aus Porzellan und Steinzeug, die dem klassischen Formenkanon entsprechen. Sie sind dickwandig und ihre monochromen Glasuren craqueliert, womit sie an Kuangefäße der südlichen Sung-Dynastie des späten 12. Jahrhunderts erinnern. Wer sich darüber gründlicher informieren will, kann sich das Begleitblatt zur Ausstellung vornehmen, das sich kurz und sachlich diesem Thema widmet. Es ist dem Besucher dann eher möglich, Vergleiche zu ziehen zwischen den Informationen und seinen eigenen Eindrücken.

So wird er zum Beispiel mit der Meinung übereinstimmen, dass Sengles zurückhaltende Farbigkeit der Glasuren ihre Funktion als Träger abstrakter Strukturen unterstreicht mit ganz unterschiedlich engen oder weiten Craquelélinien. Über den komplizierten Herstellungsprozess wird man gründlich informiert. Es ist zu erfahren, dass dieser durch die im Glattbrand auf 1300 Grad zwischen Körper, Engoben und Glasur entstehenden Spannungen zustande kommt, die in der Nachbehandlung durch einen Räucherbrand bei 750 Grad oder mit einem Belaglüster modifiziert werden.

Dass der Künstler bei seiner komplexen Arbeit all seine gewonnenen Erfahrungen einsetzt, versteht sich, und der Besucher bewundert denn auch dessen souveränen Umgang mit der nicht leicht zu handhabenden Technik. So taucht er zum Beispiel in seinem letzten Arbeitsgang die Keramik in ein Ätzbad, um die oberste Glasurschicht zu mattieren. Mit all diesen Details wird klargemacht, dass technische Raffinesse wie auch eine sichere Beherrschung des Materials sowie ein gutes Verständnis ostasiatischer Traditionen und die Kenntnis antiker ägyptischer Fayencetechnologie für dieses Genre unverzichtbar sind.

Guido Sengle versteht es, seine wertvollen, ebenso raffiniert wie elaboriert wirkenden Objekte in Einklang miteinander zu bringen, und es gelingt ihm, dem Betrachter zu vermitteln, dass sie als Metapher für "Ruhe und Gleichgewicht" gedacht sind. Das Phänomen "Zeit" ist aufgehoben. Der Japaner Seiichiro Fujino imponiert dagegen mit seinen originellen und vielfältigen Einfällen wie auch durch deren konzise Umsetzung. Er ist ein Meister der Oberflächengestaltung.

Info: Die Ausstellung "Keshiki – Keramikkunst und Lackkunst" in der Galerie Heller "Am Stadtgarten" ist bis 9. Mai zu sehen. Öffnungszeiten unter www.galerie-heller.de