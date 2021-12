Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Vereinzelte Möwen verlieren sich auf dem entvölkerten Markusplatz von Venedig. Wo sich sonst Heerscharen von Touristen tummeln, herrscht gähnende Leere. Und auf dem Canale Grande ist kaum eine Gondel oder ein Schiff zu sehen. Im März 2020 wirkt die berühmte Lagunenstadt gespenstisch leer und verlassen. Das gefährliche Corona-Virus zwingt das Leben in die Deckung, das fragile Gleichgewicht der Welt ist gestört.

Aufgebrochen mit der Vorgabe, die Verheerungen des Tourismus und zunehmender Hochwasserschäden zu dokumentieren, die seit vielen Jahren die Pfahl-Stadt heimsuchen, dreht Andrea Segre jetzt einen Film, der sich in melancholischen Bildern der existenziellen Angst vor dem Alleinsein zuwendet. Weil der italienische, 1976 geborene Filmemacher durch die Herkunft seines Vaters selbst einen Bezug zu Venedig hat, wird sein atmosphärisch dichter Film "Moleküle der Erinnerung" zugleich zu einer filmischen Suche nach dem Vater und nach dem zeitlebens Unausgesprochenen zwischen ihnen.

Andrea Segre verwendet dafür Super-8-Filme aus dem Familienfundus, die beispielsweise ein Venedig vor der "Übernahme" durch den Massentourismus zeigen, er zitiert Passagen aus einem alten Brief an den Vater und kommentiert diese immer wieder aus dem Off durch persönliche Erinnerungen. So entsteht ein in Teilen geradezu philosophischer Essayfilm, der die äußeren Zeichen der Pandemie und die durch sie verursachte Notlage mit dem Schicksal des Vaters verknüpft.

Der Camus-Leser und chemische Physiker, dessen Leben vom Schatten einer Herzkrankheit verdunkelt wurde, erforschte nämlich die Bewegung von Molekülen und dachte dabei zugleich an jene Determinanten, die ein Leben bestimmen und der menschlichen Kontrolle entziehen. Deshalb zitiert Segre auch gleich zu Beginn des Films aus Albert Camus’ Roman "Der Fremde".

Während der Filmemacher als Off-Erzähler nach seiner möglichen Zugehörigkeit zur Stadt fragt und in Gesprächen mit Betroffenen nach ihrem allmählichen Verschwinden forscht, wird seine Beschäftigung mit dem toten Vater immer mehr zu einer Reflexion über das Wesen der Transzendenz. In paradoxen Sätzen umkreist Andrea Segre die Gleichzeitigkeit von Sichtbarem und Unsichtbarem, von Wissen und Nicht-Wissen, von An- und Abwesenheit bei dem Versuch, das zu verstehen, was sich fortgesetzt dem Verstehen entzieht.

Nur in den kurzen Augenblicken vor ihrem Verschwinden scheinen die kleinen, unscheinbaren Zeichen des Lebens erkenn- und deutbar. Angesichts einer zerbrechlichen Materie müsse man lernen, mit dem Unvermeidlichen zu leben, so Andrea Segre, und dabei eine größere Macht respektieren.

