Von Moritz Mayer

Heidelberg. Von der Straße aus betrachtet mutet es an wie eine Fischhaut, die sich durch den länglichen Raum schlängelt. Bei näherer Betrachtung offenbart sich aber ein Kunstwerk, welches aus vielen kleinen Teilen zusammengesetzt ist. Sie symbolisieren die Schuppen der Haut, die in blauen, türkisen und rosa Farben leuchten. Amelie Russanas Arbeit trägt den Titel "Leviathan" und ist als Annäherung an ein mythologisches Wasserwesen erdacht. Die Ausstellung des gigantischen Fischs eröffnete die Künstlerin anlässlich des mexikanischen Tags der Toten, El Día de los Muertos. "An diesem Tag ist die Grenze zwischen geistiger und irdischer Welt ganz dünn", erklärt Amelie Russana ihre persönliche Deutung. Und in dieser geistigen Welt habe sie die Eingebung für das Kunstprojekt erhalten.

Dabei zeigte sich ihr das Fabelwesen wie in einem Gedankenblitz. "Ich sah vor meinem inneren Auge einen weißen Raum, in dem plötzlich ein gigantisches Schuppentier vorbeizog", präzisiert Russana ihre Eingebung. Damit war die Idee für "Leviathan" geboren, doch es dauerte fünf Monate, bis das Werk vollendet war. Die größte Schwierigkeit bereitete der Künstlerin das Metallgestell, an dem die Schuppen eingehängt sind und das an die Wand angebracht werden musste.

Als dies geschafft war, war das Kunstwerk sieben auf drei Meter groß. Die Dimension von "Leviathan" stellt Russana so dar: "Das Wesen ist zwar unendlich, aber es gibt eine minimale Größe und das sind die Schuppen." Diese sind auf Papier gemalte Aquarelle, wobei jede einzelne Schuppe ein eigenes kleines Kunstwerk verkörpert.

Zusammengesetzt spiegeln sie eine Einzigartigkeit wider, eine Erinnerung an die Fragilität des Moments. "Der Mensch soll über die Kunst begreifen lernen, wie verletzlich er selbst sein kann", erläutert Amelie Russana. Mit dieser verletzlichen Seite sieht sich auch die Künstlerin selbst konfrontiert. "Wenn ’Leviathan’ abgebaut wird", sagt sie über das Ende der Ausstellung, "wird er nie wieder so aufgebaut werden".

Um das Fragile nachempfinden zu können, möchte Russana die Betrachtenden so nahe wie möglich an ihre Arbeit heranholen. Dabei kommt dem Ausstellungsbereich in der Steingasse 10 eine entscheidende Funktion zu. "Der Raum hier ist zur Hälfte der Zeit mein Atelier und zur anderen Hälfte präsentiert er meine vollendete Arbeit."

Im Gespräch in diesem Raum versucht Russana das Schöpferische greifbar zu machen. So schafft es die Künstlerin, dem Fragilen Leben einzuhauchen. Wie sie es auch mit "Leviathan" gemacht hat, nachdem sie ihn im weißen Raum zum ersten Mal wahrnahm.

Zu Beginn der Pandemie wurde ihr weißer Raum, aus dem sie ihre Kunstwerke schöpft, schwarz. "Ich erkannte nichts mehr. Es war einfach nur dunkel", beschreibt Amelie Russana ihren Gefühlszustand. Damit wird sie sich in der nächsten Ausstellung "Bergamo", angelehnt an die von Corona schwer getroffene italienische Stadt, auseinandersetzen. Bis dahin scheint aber noch einige Tage "Leviathan" durch die Glasscheibe hinaus auf die Straße.

Info: Die Ausstellung "Leviathan" in der Steingasse 10 in Heidelberg ist bis zum 16. Januar zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag 12 bis 14 und 15 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag 11 bis 14 und 15 bis 18 Uhr.