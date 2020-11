Heidelberg. (MR) Der in Sandhausen lebende Maler Alf Osman, der 1961-66 an der Universität Heidelberg und an der Freien Akademie Mannheim Kunstgeschichte, Germanistik und Grafik studierte, erhält den Willibald-Kramm-Preis 2020. Er gehörte 1985 zu den Gründungsmitgliedern der Künstlervereinigung "Heidelberger Malerkreis". Dem 1941 in Graudenz (Westpreußen) geborenen Künstler wurde der Preis in seinem Atelier vom Vorsitzenden der Kramm-Preis-Stiftung, Dr. Milan Chlumsky, überreicht.

"Beständig entwickelt Alf Osman seit knapp 40 Jahren ein malerisches Vokabular, in dem konkrete Zeichensysteme mit philosophischen, gesellschaftlichen, religiösen und persönlichen Betrachtungen zusammenfließen. Mit Dispersionsfarben begonnen, ermöglicht Ölfarbe eine präzise Abgrenzung zwischen konkreten geometrischen Formen mit Symbolcharakter und der weiten Sphäre des Universums.

Hinzu kommen figurative Bilder, die ihren Ursprung in der perfekten Handhabung des technischen savoir-faire haben, wie man es von den Maler der Renaissance kennt und die bis hin zu einer überraschenden Replik der ’Schule von Athen’ von Rafael" reichen, so Laudator Chlumsky bei der Übergabe. Eine Retrospektive ist für April 2021 in der Villa Meixner in Brühl vorgesehen.

Der Mannheimer Industrielle, Maler und Mäzen Dr. Manfred Fuchs hat sich bereit erklärt, den Willibald-Kramm-Preis in der Nachfolge von Manfred Lautenschläger weiter zu stiften, sodass die Zukunft des einzigen Heidelberger Kunstpreises gesichert scheint.