Archaische Verhaltensweisen werden in dem Film „Monos – Zwischen Himmel und Hölle“ erforscht. Er spielt in einer einsamen, düsteren Berglandschaft. Foto: Verleih

Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Sie tragen die Kampfnamen Lobo, Rambo, Schlumpf, Lady, Bigfoot, Boom-Boom, Perro oder auch die Schwedin. Ihre Identität jenseits der namenlosen Rebellenorganisation, in deren Dienst sie stehen, bleibt unbestimmt. Irgendwo hoch oben in den Bergen eines vermutlich südamerikanischen Landes unterziehen sie sich in einem Trainingscamp dem Drill zu Disziplin und Gehorsam. Wild und entschlossen, schmutzig und in zerschlissener Kleidung werfen sich die jugendlichen Krieger in die Exerzitien, die mitunter an ritualisierte Kulthandlungen eins indigenen Stammes erinnern.

Claire Denis‘ "Beau travail" und Stanley Kubricks "Full Metal Jacket" mögen hier als Referenzfilme gedient haben. Mit nackten Oberkörpern umfassen sich die Rekruten; oder aber sie bewerfen sich mit Dreck und Schlamm. Sie sollen "die Kälte spüren" befiehlt ihnen ein älterer Kommandant mit lauter Stimme, bevor er die Gruppe sich selbst und der Verantwortung jedes Einzelnen überlässt.

Dem kolumbianisch-ecuadorianischen Regisseur Alejandro Landes geht es in seinem Film "Monos – Zwischen Himmel und Hölle" offensichtlich um archetypische Verhaltensweisen, die er mit starken visuellen und akustischen Effekten ins Ekstatische steigert. Die Dynamik innerhalb der Gruppe wird empfindlich gestört, als Perro im Rausch die dem besonderen Schutz empfohlene Milchkuh Shakira, eine "Leihgabe der Organisation, wie der Kommandant betont, erschießt.

Anführer Lobo übernimmt daraufhin die Verantwortung und tötet sich selbst. Bigfoot reißt eigenmächtig das Kommando an sich und gleich dazu auch noch Lobos willige Frau Lady. Auch wenn den Kombattanten dabei unwohl ist, sollen die Taten vertuscht werden. Nach Kriegshandlungen muss die Gruppe schließlich mit ihrer Geisel, einer Ingenieurin namens Sara Watson, "die Koordinaten wechseln" und in den tiefer liegenden Urwald flüchten. Hier ist es heiß und feucht und sehr grün. Nach einem misslungenen Fluchtversuch der Geisel kommt es zu weiteren Zerwürfnissen.

Alejandro Landes übernimmt dabei Motive aus "Herr der Fliegen" und "Apocalypse now", um jenseits eines planen Realismus (und zeitgeschichtlicher Ereignisse, deren brisante Muster aber gleichwohl mit reflektiert werden) auf exemplarische Weise in die Abgründe menschlichen Verhaltens zu führen und dabei die Typologie der Charaktere auszuloten. Der harte Bigfoot und der sensible Rambo dienen ihm dabei als Kontrastfiguren. "Wir sind jetzt unser eigene Organisation", bestimmt der selbsternannte Anführer die Loslösung aus allen Bindungen und Strukturen, was unweigerlich zu Chaos und Anarchie führt.

Unaufhaltsam schreitet die Zersetzung der Gruppe voran. Auch wenn Landes auf der Motivebene keine wirkliche Originalität beanspruchen kann, findet er zwischen Wolkenmeeren und urwüchsigem Dschungel doch immer wieder faszinierende Bilder von seltener Kraft. Die innere Rastlosigkeit und das körperliche Fieber seiner Figuren steigert er dabei konsequent zu einem schier ausweglosen Delirium.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmU: 16., 20. und 21. Juni.