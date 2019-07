Heidelberg. (RNZ) Im Rahmen der Afrikatage findet auf dem Universitätsplatz wieder der afrikanische Markt statt. Neben Schnitzereien und Kunstobjekten findet man dort bunte Stoffe, Schmuck, Musik, Kleider und Lebensmittel.

Neben Marktständen finden sich auf dem Universitätsplatz auch Informationsstände verschiedener Afrikavereine und ein Kinderprogramm bietet Unterhaltung für die kleinen Besucher. Darüber hinaus gibt es ein Rahmenprogramm mit Trommelvorführungen, einem Trommelkurs für Kinder sowie verschiedene Mitmach-Angebote für Kinder.

Am Samstagabend bringt der Heidelberger Musiker Zayan mit Band bei einem Livekonzert die Vibes aus den Townships Südafrikas in die Heidelberger Altstadt. Der 25-jährige Singer-Songwriter stammt aus Ratanda, dem Township von Heidelberg in Südafrika. Mit seiner kraftvollen, ausdrucksstarken Stimme singt er eigene Songs, die in der besten Tradition von Afro-Pop und Afro-Jazz verankert sind.

Info: Heidelberg, Samstag, 6. Juli, 11 bis 23 Uhr, Sonntag, 7. Juli, 10 bis 19 Uhr, Universitätsplatz. Der Eintritt ist frei.